Stevie Wonder reveló que se irá a vivir a Ghana por culpa del racismo

El músico Stevie Wonder confesó a Oprah que se mudará permanentemente a Ghana debido a los actos de violencia y que considera son detonantes del racismo oculto en sectores de Estados Unidos.

“Quiero ver a esta nación sonreír de nuevo y quiero verlo antes de irme ... para mudarme a Ghana”, dijo el cantante de 70 años en entrevista con la presentadora de televisión.

“No quiero que los hijos de mis hijos tengan que decir: ‘Oh, por favor, como yo, por favor apréciame, por favor, respétame, por favor, sé que soy importante, por favor, valórame’ ¿Qué clase de (vida es esa)?”, dijo el ganador de 25 premios Grammy.

Wonder ha estado considerando mudarse a Ghana desde 1994, según el Orlando Sentinel. En ese momento, el creador de éxitos de “I Just Called to Say I Love You” dijo en una reunión de Washington de la Asociación Internacional de Música Afroamericana que se había enamorado del país y que “hay más sentido de comunidad allí”.

El mes pasado, en honor al día de Martin Luther King Jr., el músico escribió una emotiva carta al histórico líder de los derechos civiles y abordó la falta de avance racial desde la lucha por la igualdad, que comenzó en Estados Unidos a mediados de la década de 1950.

“Estimado Dr. King, lo conocí cuando tenía 14 años”, comenzó. “Eras un verdadero héroe y te convertiste en una inspiración”.

Wonder dijo más tarde: “Es doloroso saber que la aguja no se ha movido ni un ápice. Durante 36 años, hemos tenido un feriado nacional en honor a tu cumpleaños y principios, pero no creerías la falta de progreso. Me enferma físicamente. Estoy harto de los políticos que intentan encontrar una solución fácil a un problema de 400 años“.

El vocalista finalizó su carta con un llamado a la acción para que “todos aquellos en el Senado digan la verdad sobre lo que saben que pueden ver físicamente y comiencen los pasos hacia la responsabilidad, el perdón y luego la curación”.

El autor de éxitos como “You Are the Sunshine of My Life” o “I Just Called to Say I Love You” ya se había pronunciado en septiembre pasado en contra de hechos como el asesinato de George Floyd y lo tituló: “El universo nos está mirando - Stevie Wonder en sus sentimientos”.

“A medida que avanza el tiempo, parece que muchas cosas han cambiado. Mucho se está moviendo a un ritmo diferente. La forma en que trabajamos, vivimos, amamos, conocemos y saludamos. ¿No puedes sentir que estamos cambiando la forma en que vemos y escuchas nuestra vida y realidad?

… Puedes sentir que hay un ritmo que suena y está apagado. Incluso si no eres músico, puedes escuchar cuando la música no es la correcta. ¿Puedes decir que la vida está desafinada? ¿Sientes que nuestra realidad está fuera de ritmo? No estamos sincronizados”, declaró.