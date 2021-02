Érika Buenfil defiende a su hijo Nicolás por vestirse de mujer / Infobae

Si hay una mujer que saltó a la fama de nueva cuenta gracias a su hijo esa es Érika Buenfil, justo cuando parecía que la actriz ya no estaba “en tendencia”, su pequeño Nicolás la invitó a crearse una cuenta de TikTok… Y el resto es historia. Lamentablemente, ahora recibieron duras críticas.

Hace unas semanas en su cuenta oficial se le pudo ver a ambos bailando una popular canción caribeña de “El general” llamada “Rica y apretadita”. Lo que causó molestia en sus fans fue el hecho de que Nic -como le llama de cariño la actriz- apareció con un vestido de mujer.

Los comentarios burlones, sarcásticos e incluso quejándose del tipo de crianza que Érika Buenfil le da a su hijo no se hicieron esperar. Al respecto de esta grabación que se viralizó en TikTok la rubia mujer decidió hablar y acallar los comentarios de los que ambos fueron víctimas.

Video pone en duda la sexualidad del hijo de Érika Buenfil

Lo más lamentable de esta situación fue el hecho de que algunos sometieron a duda la preferencia sexual de Nicolás Buenfil; su madre, como es usual, lo defendió al respecto de estas especulaciones e incluso aseguró que son una familia incluyente que acepta y respeta a todos por igual.

“Sí alguien sabe lo que tengo de hijo (soy yo), y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación ¡eh!, tampoco, pero se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse, y mi hijo lo estaba haciendo… ¿y qué?, o sea, yo estaba muerta de risa”, dijo la actriz para el programa “HOY”.

La actriz decidió no enfrascarse demasiado en esas cuestiones, por lo que prefirió relatar que ella tiene muchos amigos y conocidos diversos a los que “lleva siempre en su corazón”; asegura que Nicolás piensa igual que ella, por lo que no tienen problemas en ser sinceros.

“Mi hijo es tan incluyente en todos los aspectos que no nos cuesta ningún trabajo, y a mi tampoco me cuesta ningún trabajo por mi carrera, por mi vida, por mi forma de pensar, yo soy super abierta, y no tengo ningún problema, y tengo amigas y conocidas y conocidos con todo tipo de preferencias, como dices tú, y de muchas formas de ser, y todos siempre están en mi corazón”, concluyó.