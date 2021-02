Foto:José Eduardo Derbez sobre las fotos en lencería de Aislinn/ Referencia

Hace unos días, Aislinn Derbez enloqueció a sus followers en su cuenta oficial de Instagram al compartir una serie de fotos, en donde se puede apreciar a la actriz vistiendo un sensual conjunto de lencería negra.

En las sexis instantáneas, la hija de Eugenio Derbez aprovechó presumir de su cuerpazo ejercitado. Sobre este post, ahora fue el turno de su hermano José Eduardo Derbez para hablar al respecto.

Y es que entre las reacciones que destacaron a las fotos, estuvo la del patriarca de la familia, Eugenio Derbez, quien a modo de broma comentó, "Yo no la eduque así. Eso ha de venir del lado de su mamá".

En otros de los estados, el comediante de 59 años comentó, "¿Cuál es la necesidad de destaparse?".

Recientemente en el programa de televisión mexicano 'Sale el sol' mostraron la reacción de José Eduardo, 28 años. El hijo de Victoria Ruffo defendió que su hermana publicara las imágenes que quisiera, "Hace bien, ¿mi papá para qué se mete?", respondió a forma de juego. "Si tiene con qué, que enseñe", agregó.

La reacción del artista coincidió con la que tuvo su otro hermano Vadhir, quien en redes sociales exaltó el trabajo fotográfico que hizo Henry Jiménez Kerbox con Aislinn, "Quedaron chin#$%&. Eres un chin#$%& y mi hermana guapérrima. Los quiero".

Redes sociales

Sin embargo, Vadhir también siguió la broma en donde no aprobaba que su hermana mostrara aquel lado tan atrevido, "¡Henry, ching#$%& madre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta, ¿y qué sigue? Hasta se va a abrir Onlyfans. No, no, no".

En la entrevista para el show, José Eduardo también se atrevió a burlarse de que los mismos Aislinn y Vadhir tuvieran el atrevimiento de salir de viaje en plena pandemia de coronavirus. No hay que olvidar que hace un mes, los hermanos se fueron a Big Bear Lake en California, Estados Unidos a esquiar.