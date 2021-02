Revelan que Alex Rodríguez fue infiel a J-Lo en una disco de Miami / Twitter

La difusión de un rumor ha sacudido a los fanáticos de la cantante Jennifer López, pues se especula que su actual pareja, el exbeisbolista Alex Rodríguez, le fue infiel en un exclusivo antro ubicado en Miami, Florida.

Las afirmaciones fueron hechas por el periodista Javier Ceriani de Chisme No Like, quien aseguró que una informante suyo pudo ver al deportista en compañía de una “rubia despampanante”.

Jennifer López y Alex Rodríguez han estado juntos desde el año 2017, incluso en enero pasado asistieron como pareja a la ceremonia de toma de posesión del presidente Joe Biden.

Pese a esto, la relación de ambos parece atravesar una crisis, pues no es la primera vez que el hombre de 45 años es señalado por presuntamente serle infiel a la intérprete de “Get Right”.

En meses pasados, él fue relacionado con una mujer llamada Madison LeCroy, aunque la señalada negó todo y Jennifer López prefirió no dar declaraciones al respecto.

Una mujer rusa sería la tercera en discordia

Javier Ceriani aseguró que una amiga suya obtuvo informes de que Alex Rodríguez fue visto en un exclusivo antro de Miami, sin Jennifer López y junto a una mujer rubia que al parecer es de nacionalidad rusa.

“Una rubia dicen que es bellísima, 20 años más joven que J.Lo. Estaban en un VIP cerrado donde los paparazzi no entran, son discos especiales para que no entren los paparazzi, por eso los famosos van, entran por una puerta que no es la principal”, expresó el argentino.

“La pregunta del millón es ¿estaba él con la rusa ahí o se llevó a la rusa al hotel donde está J.Lo? No sabemos (…) Aquí hay que sospechar todo”, sentenció el comunicador.