¿Qué le pasó? Aislinn Derbez aparece en Instagram con su rostro deformado

Los pasados días las redes sociales se venían abajo tras la publicación de unas fotos de Aislinn Derbez a todo dar. En ellas la actriz mostraba su espectacular figura y los cambios de su cuerpo, mucho más en forma y tonificado.

Sin embargo, la feliz mamá de Kailani dejaba muy preocupados a sus seguidores con unas imágenes de su rostro bastante deformado e hinchado durante un viaje a la nieve con su hermano Vadhir Derbez.

"¿Qué me pasó a mí? No lloré, parece que lloré toda la noche y no es cierto", dijo tomándoselo a risa. "Yo creo que soy alérgica al frío".

La causa todavía no la dejó muy clara. Pudo ser el frío, como ella misma resaltó, el sueño o la fuerte caída que sufrió el día anterior en la nieve. Aunque lo contó con mucho sentido del humor confesó tener un enorme moratón en las nalgas.

El hinchazón, el cardenal y todo lo sucedido a Aislinn provocó un momento de lo más cómico y surrealista con su hermano Vadhir que no podía creer lo que estaba viendo.

Aislinn Derbez con el rostro hinchado / Captura.

"¿Dónde quedó esa mujer de la foto?", le dijo entre risas el actor al comparar su cara actual con las sexy imágenes de hace apenas unos días.

Después de las risas, Vadhir dejó las bromas a un lado y expresó a su hermana lo preciosa que es y lo mucho que la quiere. Muy bonito detalle.