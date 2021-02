"Me quedé medio pelona": Yuri revela que sufre alopecia

Foto: La cantante revela que se vio obligada a utilizar pelucas porque sufre de alopecia/Referencia

Hace unos días, se llevó a cabo la entrega de los Premios Lo Nuestro, donde Yuri fungió como una de las presentadoras y mostró diversos looks que incluían peinados diferentes. Ahora, la cantante revela que se vio obligada a utilizar pelucas porque sufre de alopecia, ya que fue una de las secuelas que le dejó haber padecido coronavirus.

"[Me quedé] medio pelona, por eso utilicé pelucas en Premios Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito. Ya se me dejó de caer. Ya estoy en tratamiento", reveló Yuri a los medios de comunicación. "El virus te tira el pelo, esto fue del covid, definitivamente. He hablado con varias amigas y me dicen: 'Yuri estoy igual que tú, estoy pelona', pero ya estamos bien".

La cantante mexicana dio a conocer que ahora está llevando a cabo un tratamiento para que, poco a poco, le vuelva a crecer el pelo. Confiesa estar mucho más tranquila porque está viendo resultados positivos a solo unos días de haberlo iniciado.

"Cada quien con sus cosas"

"[Estoy tomando] medicinas. Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo, unas vitaminas en polvo y después unas tomadas; son como tres etapas y ya", explicó. "A la primera semana que me tomé el tratamiento se me dejó de caer y dije 'gracias'".

Si bien, comentó sobre situaciones personales, Yuri se negó a opinar sobre cualquier cuestión relacionada con alguno de sus compañeros. "Este año no voy a hablar de nadie, les voy a caer gorda. De nadie, aprendí mucho en esta pandemia a no hablar de nadie. Hablo de mí porque tengo la autoridad sobre mí, pero sobre los demás no me pregunten nada. Todo se tergiversa, se revuelve. No quiero hablar nada de nadie, respeto a todo mundo; cada quien con sus cosas. Para mí todos mis compañeros merecen un respeto", concluyó.