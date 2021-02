¿Envidia? Maribel Guardia y Lyn May reaccionan a la foto en bikini de La Chilindrina / El Gráfico

María Antonieta de las Nieves lleva unos días dando de qué hablar, pues la popular Chilindrina compartió el 18 de febrero, como no lo hacía desde 1982 cuando apareció en El Chanfle 2, un par de fotografías en bikini y traje de baño captadas durante el viaje que la también locutora está tomando con su familia y allegados en las playas de Acapulco.

Con el revuelo que han causado estas imágenes, miles de fans de El Chavo del 8 en toda Latinoamérica han reaccionado positivamente y halagado a la artista que a sus 70 años decidió mostrar más piel y despojarse de su icónica caracterización que la ha acompañado por más de cuatro décadas.

Y aunque una primera foto de la actriz, donde aparece en bikini, posteriormente fue borrada de su cuenta de Instagram, ésta pudo ser retomada por los medios causando piropos no sólo del público, sino también de otras famosas que ya han reaccionado a la sorpresiva imagen.

La “Chilindrina” en bikini. María Antonieta de las Nieves impactó a las redes con su esbelta figura a los 70 años.



😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱#yaquisierastuverteasi pic.twitter.com/MOVh0BwtAw — 🄸🅅🄾🄽🄽🄴 🄻🄰🄶🄾🦉 (@ivonnelago) February 18, 2021

Es el caso de Maribel Guardia, otra mujer madura que conserva su silueta y cultiva su físico, quien halagó a María Antonieta y compartió un consejo a las mujeres que desean lucir bien y mantenerse saludables:

“Y es que antes alguien de 50 años era como un anciano y ahora los tiempos cambiaron. Lo que les digo a las mujeres es que lo más importante es comer sanamente, eso se refleja en el peso. Yo, por ejemplo, siempre he pesado lo mismo toda la vida, nunca he subido o bajado, y eso es muy importante para la piel. Creo que la vida es un regalo, hay que darle gracias a Dios, bendecirlo, y debemos vivir el tiempo que nos toca vivir de la mejor manera. A mi parecer, La Chilindrina se ve divina”, contó la actriz y conductora de 61 años a la revista TVyNovelas.

Por su parte Lyn May, de 69, también elogió el físico de “Toni”, como le dicen sus familiares, y le recomendó a las mujeres que “no tengan complejos” para mostrarse en poca ropa. La vedette acapulqueña a sus años continúa encantando a su público con diminutos atuendos que destacan la figura que ha lucido a través de las décadas. Así lo dijo:

“¡Me encantó! Y la felicito, porque tiene un cuerpo precioso y se ve espectacular. Yo digo que si tienes algo bello que mostrar, pues lo hagas, siempre y cuando no sea por presiones de los demás. Hay que hacer lo que uno quiera mientras te sientas a gusto; yo le diría a todas las mujeres que no tengan complejos ni les importe el qué dirán, lo que importa es que tú te sientas bien contigo misma”, contó a la publicación.

Te puede interesar: Esposo de Jacky Bracamontes le ocultó que tenía las cenizas de su hijo

En tanto, Luz Elena González aseguró que “sólo podemos aplaudirle” a La Chilindrina y destacó que la piel del cutis también le luce muy conservada. La actriz a sus 46 años, celebró el hecho de que las mujeres de cualquier edad puedan sentirse en libertad para vestir como y cuando quieran cualquier estilo de prenda.

“Me parece maravilloso que las mujeres se tomen fotos en bikini a cualquier edad, y si ella se siente bien, los demás sólo podemos aplaudirle. Me parece perfecto que haya mujeres que no vivan dependiendo de lo que digan los demás y, la verdad, para su edad tiene muy buen cuerpo, se le ve perfecto, la cara también, y no se ve retocada ni nada. Me da gusto que esté feliz, que haga lo que le gusta, lo que siente y sin complejos, porque si a esa edad te preocupa lo que digan los demás, nunca vas a disfrutar la vida”, expresó la también.