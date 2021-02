Esposo de Jacky Bracamontes le ocultó que tenía las cenizas de su hijo / Debate

En junio de 2012 la actriz de telenovelas Jacqueline Bracamontes dio a conocer su primer embarazo y la noticia fue aún más asombrosa, al compartir con sus fans que estaba embarazada de mellizos.

Cuando su esposo Martín Fuentes y ella se enteraron que tendrían niño y niña, supieron cuáles serían los nombres para sus bebés.

En la semana 34 de gestación comenzó a sufrir contracciones y tuvo que ser hospitalizada para someterse a una cesárea de urgencia, pues algo no estaba bien con sus mellizos.

Lamentablemente su hijo había muerto en su vientre tres días antes.

En entrevista con la periodista Rebeka Smyth, para el programa ‘Hoy día’ Jacky Bracamontes recordó un pasaje muy triste y delicado de su vida, la muerte de su hijo Martín.

La actriz en varias ocasiones ha compartido que esto la hundió en una profunda depresión, durante un mes y medio no paró de llorar.



''Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba por qué me pasó esto a mí, por qué Diosito se llevó a mi niño, por qué no me lo dejó aquí conmigo''.

Aunado a ello, la también modelo destacó que nunca tuvo entre sus brazos a su bebé, sin embargo, 4 años después de la pérdida su esposo Martín Fuentes le confesó que había guardado las cenizas, por lo que las fueron a esparcir al mar en familia.

'Nunca lo vi porque cuando nació mi chiquito ya había fallecido tres días antes, Martín sí lo vio, obviamente él estaba ahí viviendo el parto, nunca lo tuve en mis brazos, físicamente nunca me despedí de él, aunque sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas y nunca me dijo''.