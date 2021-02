Así reaccionó Eugenio Derbez a la foto sexy de su hija Aislinn / Emisoras Unidas

Luego de que la actriz mexicana Aislinn Derbez dejara a sus seguidores boquiabiertos con unas fotografías en ropa interior, la reacción que más llamó la atención fue la de su padre Eugenio Derbez.

La joven de 33 años, que estaba preparada para algún comentario de su papá, escribió junto a una de las fotos "aquí esperando a que Eugenio Derbez juzgue mi foto". Su papá no la decepcionó.

Con su particular sentido del humor, el actor mexicano de 59 años le hizo no uno ni dos, sino varios comentarios en los que dejó ver de nuevo el vínculo y la complicidad entre padre e hija.

"¿Pues no que mucha espiritualidad y mucha "Magia del caos"? Dónde quedó esa imagen que me vendiste…", escribió en el primero. "Uno los educa, uno se mata trabajando para pagarles educación, escuela, para hacer a los hijos personas de bien. ¿Y cómo te pagan? Subiendo imágenes indecentes...".

Su hija se limitó a responder con el emoji de los ojos en blanco.

"Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá", agregó Derbez ante la avalancha de reacciones a las imágenes de su hija.

El debate no terminó ahí, pues uno de los hermanos de la actriz, Vadhir Derbez, también comentó la imagen del fotógrafo Henry Jiménez, quien contó por años había estado tratando de convencer a la actriz de tomarle unas fotos así de sensuales.

"Henry, chingada madre. Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta y qué sigue, hasta se va a abrir Only Fans, no no no, jajaja", dijo. "Quedaron chingonsísimas. Eres un chingón, y mi hermana guapérrima, los quiero", escribió

No es la primera vez que Aislinn y su papá tienen un debate público en las redes por fotos provocativas. El año pasado, la exesposa de Mauricio Ochmman compartió una foto topless para anunciar su podcast La magia del caos.