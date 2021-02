Foto: Vehículo mal estacionado en Nicaragua / Cortesía

En estos días se ha hecho viral un fanpage en Facebook que se llama "No me se estacionar - Nicaragua", en el que exponen con fotografías y a veces videos a aquellos angelitos de la creación que se parquean a como les place, irrespetando las señalizaciones a su antojo. En otras palabras, ya hay forma de viralizar a esos que se creen dueños de las calles.

Cuenta hasta la fecha con más de 7 mil seguidores, y aunque de momento sus publicaciones no tienen tantos likes, es cuestión de unos días para que esto se riegue como la pólvora. De hecho, desde este espacio depositamos nuestro granito de arena para que más gente lo conozca y a través de sus vías de comunicación puedan revelar a más gente cabeza hueca que no sabe, o le vale, estacionarse bien.

"La idea de la página es exponer a esas personas que hacen mal uso de lugares de estacionamiento para que les de pena y tal vez así cambian", indica la descripción de este fanpage, el cual tiene buena personalidad a la hora de hacer las publicaciones, con algún comentario burlesco o jocoso.

Por "animal" podés salir colorado

En un vistazo rápido por redes sociales o en los comentarios de este mismo sitio, se ve que hay gente que ya anticipa que a más de algún conocido van a encontrar "fichado" por "No me se estacionar - Nicaragua", y puede puede que sí, si acaso esta persona tiene la mala costumbre de no saber estacionarse correctamente.

Otro aspecto que notamos sobre este fanpage es que tiene bastante material con el que trabajar, son publicaciones bastante continuas, ya que debe ser una gran cantidad de usuarios que les envían fotos de hombres o mujeres que parquean de forma que da risa, pero que más bien debe ser un llamado de atención para que dejen de ser tan faltos de responsabilidad.

Ojo pues amiga o amigo lector, si vos sos de los que crees que porque vas "rapidito" a un lugar público podés estacionarte pasando por encima de cualquier señal, más de alguien vas a tener cerca que ni corto ni perezoso va a tomar unas fotos para luego mandarlas a "No me se estacionar - Nicaragua".

Advertido estás: mejorá tu forma de estacionar y evitás que te vayan a vulgarear.