¿Caldera como nuevo rostro en Mañaneros? Mirá cómo le fue en el casting / Captura

Iniciamos la semana y para Juan Caldera esto de ser viral y lo mejorcito de Nicaragua le está cayendo muy bien porque está haciendo historia en la farándula nacional... Ya el domingo les contamos su éxito con Snoop Dogg y este lunes hizo casting para Mañaneros, en TN8, ¿qué tal?

Fue la licenciada Devorah Dora, defensora de los derechos de los buenos y malos trabajadores de TN8, quien le realizó un sinnúmero de preguntas y hasta le leyó las cartas a Caldera... pero ¿será que es apto para la revista matutina? Si querés saber más continua leyendo más abajo.

Y es que el hombre más buscado en las redes sociales se destapó y dio a mostrar ante la audiencia que es capaz de pertenecer a la revista... claro eso sí, con un buen contrato laboral y por supuesto hasta acepta una joven de "acompañante para su capacitación".

Aterrizando más sobre este personaje, dijo que su secreto para llegar hasta donde ha llegado es hacer algo extraordinario, diferente y no caer en lo común; eso es lo que lo caracteriza.

"Tenés que hacer cosas fuera de lo común para que te vean y no hacer lo mismo que los otros repiten en las redes sociales, hay que hacer es las cosas a tu manera... ser auténticos, pensar en grande y ver más allá de lo que ven sus ojos", dijo Caldera en televisión nacional.

En ese sentido la Licenciada Devorah y Caldera se fueron contra los presentadores del programa e hicieron el llamado a que sean más multifacéticos, que hablen otra cosa ante las cámaras e invitó a que sorprendan al público.... ¿ellos estarán de acuerdo con estos tips?

¿Qué le depara el futuro a Caldera en TN8?

Llegó el momento de leerle las cartas y esto dejó a mas de uno con la boca abierta.

Según la astrología, dice que Caldera es bueno a dar con el "garrote", o sea que le gusta tomar las riendas del asunto, también dicen que tiene el mundo en sus manos, esto asemejándolo con los millones de seguidores en Tik Tok.

Pero punto que dejó a todos sorprendidos es el tipo de mujeres que le llaman la atención a este tiktoker, influencer y empresario de pollos y huevos: "Me gustan las mujeres bonitas, delgadas, con poca grasa porque las gorditas no... me gustan las flaquitas y jóvenes". ¡Fuertes declaraciones!

Y para poner más caliente el asunto en el set expresó que después de hacer el amor con una chica, le gusta "ahorcarse el pájaro", según él para quedarse más relajado. Sin duda que Caldera es un hombre que habla sin tapujos, raflá a como se dice en nuestro país.

Para finalizar dejó claro que no está para "jalar", que no quiere nada serio con nadie... que le gusta andar solo de flor en flor. Definitivamente que este "casanova" nicaragüense tiene mucho material para seguir alimentando sus redes sociales, pero de momento para la Mañaneros quizás no tenga lo necesario, ya veremos si en un futuro eso cambie.