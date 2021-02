Ninel Conde llora al estar un año sin ver a su hijo Emmanuel / El Heraldo de México

Ninel Conde sufre una tragedia, pues la pérdida de su hijo Emmanuel la tiene devastada. Sin embargo, ella no pierde la esperanza de volverlo a ver.

La actriz no puede contener el sentimiento que la embarga, y derramó lágrimas al ver una fotografía suya junto a su pequeño, a quien no ve desde hace un año.

Todo ocurrió cuando Conde participaba en una dinámica que propuso el programa Despierta América. En ella, veía algunas imágenes para recordar momentos importantes de su vida. La situación se tornó tensa cuando Ninel se sintió conmovida, al ver que en la foto abrazaba feliz a su hijito.

Con lágrimas y visiblemente afectada, Ninel les dijo a los presentadores; “Me vas a hacer llorar, extraño todo, desde su olor, su voz, todo”. El recuerdo doloroso no pudo ser contenido ante las cámaras, pues Ninel se ha sincerado sobre cómo sobrelleva la situación.

No obstante, Conde expresa que ella no pierde la esperanza de que en algún momento el caso que vive se normalice. Ella quiere que su niño regrese a su lado. Sin embargo, no puede hacerlo, pues la custodia del menor le pertenece al padre y no a ella.

También hizo declaraciones sobre lo mucho que había esperado el nacimiento del niño, y ahora que puede tenerlo, la orden de un juez la aleja de él “Lo anhelaba mucho, y pues mi hijita ya tenía 18 años, y tenemos a nuestro niño, Dios me lo mandó y tarde o temprano me lo va a regresar, pero no me hagan llorar”, declaró.

El padre de Emmanuel es Giovanni Medina, quien se encuentra separado de la actriz y cantante mexicana. En el momento en el que ocurrió la separación, ambas partes pidieron la custodia del pequeño, pero el juez falló a favor de Medina, dejando a Ninel Conde con pocas opciones.