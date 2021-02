¡Al fin! Kourtney Kardashian y Travis Barker confirman su relación / Billboard

Luego de varios rumores sobre una posible relación sentimental entre Kourtney Kardashian, una de las celebridades más mediáticas de Estados Unidos, y el baterista Travis Barker, finalmente se confirmó el romance.

Como se recuerda, fue E! News, el portal que dedica muchas de sus publicaciones a la familia Kardashian-Jenner, el cual lanzó la noticia de la unión.

“(El romance) Ha sido muy discreto. Son una muy buena pareja, y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis. Han sido vecinos y buenos amigos durante años, y recientemente se volvió romántico”, relató la página.

Sin embargo, la pareja esperó hasta el martes 16 de febrero, dos días después de San Valentín, para confirmar la relación.

Kourtney Kardashian compartió desde su cuenta oficial de Instagram una foto donde aparecía su mano y la de Travis Barker entrelazadas. La publicación estuvo acompañada de un emoticón en forma de corazón negro y tuvo los respectivos ‘likes’ de todo el clan Kardashian- Jenner: Kim, Kloé, Kendall, Kylie y Kris.

Los rumores de un romance empezaron a circular a mediados de diciembre, después de que la hermana de Kim Kardashian y el baterista de Blink-182 compartieran al mismo tiempo en sus redes sociales fotos en una misma locación ubicada en Palm Springs, California.

“La química y el coqueteo siempre ha estado ahí. Tienen mucho en común, y Kourtney siempre se ha sentido atraída por cómo es Travis como padre. Es un padre increíble y a Kourtney le encanta eso de él. Les encanta relajarse en casa con sus hijos y todos se llevan bien. Va bien y no sienten presión para que sea más serio en este momento”, detalló E! News.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se conocen desde hace varios años, ya que sus hijos son amigos. Incluso, el músico apareció en un capítulo de Keeping Up with the Kardashians.