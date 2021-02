¡Fue violentada! Sofia Castro hace fuertes revelaciones sobre su ex pareja / Revista Q

La hija de Angélica Rivera asegura que sufrió violencia de una ex pareja, de quien omite el nombre.

Sofía Castro ha relatado que en el pasado fue víctima de violencia doméstica por parte de una expareja.

Sin decir nombres, ella mencionó que fue violentada, algo que ha sorprendido a muchos, ya que no es una de las mujeres que parece haber sido víctima de este tipo de violencia.

Incluso dijo que para sus padres fue difícil el saber que ella vivió algo así, sin embargo en todo momento la apoyaron, debido a que decidió alzar la voz.

Para mis papás fue muy difícil, que yo estuviera viviendo una cosa así; y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada”, señaló.

La actriz de 24 años dijo como modo de inspiración, que todo depende de la voluntad de ella para salir adelante y no es necesario el depender de los demás.

“Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mi”, señaló la hija de Angélica Rivera.