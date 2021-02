Ya nació Juanito Jr, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza son padres por segunda vez

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza a la espera de su segundo bebé / Twitter

Los Youtubers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, conocidos en la plataforma de videos como "JukiLop", recibieron a su segundo hijo este martes.

A través de las redes sociales dieron a conocer la noticia paso a paso, primero con una imagen de Kimberly a punto de entrar al quirófano, donde se lee: "Adiós embarazo, hola hijo" y dos horas después con una imagen de la huella del pie del pequeño Juanito, quien llegó al mundo la tarde del martes 16 de febrero del 2021. Según Informador. mx

Te puede interesar: Kit Harington y Rose Leslie se convirtieron en padres de su primer hijo

"Estoy super contento, la 'lindura mayor' (como nombran a Kimberly) todavía no llega al cuarto y estoy preocupado, pero es normal, mi hijo está en la incubadora, pero todo bien, ya lo vi y estuve con él, le tome muchas fotos y muchos videos, llevo una hora y media viendo todos los vídeos", contó Pantoja.

Adiós redes

También a través de su cuenta de TikTok, Loaiza informó a sus seguidores que desaparecerá de un tiempo de la red social, debido a que en los próximos días deberá mantener reposo junto a su bebé para recuperarse del parto.

Fue a través de un baile junto a su pareja Juan de Dios Pantoja en el que la influencer se despidió por ahora de sus fans en la plataforma de videos, los cuales suman más de 36 millones.

Fue a principios de diciembre del año pasado cuando Kimberly y Juan de Dios confirmaron el segundo embarazo de la influencer, luego de muchos meses de especulaciones en torno a un posible nuevo integrante en su familia.

En ese entonces, la noticia causó conmoción en Twitter, en donde se colocó dentro de las tendencias gracias al reconocimiento de sus seguidores, quienes durante años han defendido a la pareja también conocida como “Jukilop”.

En el video, Kimberly confesó que prefirió preservar el misterio entorno a su estado porque durante su embarazo anterior recibió cientos de ataques, tanto para ella como para su pequeña hija, Kima.

“Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte. La pasé mal y lo saben. Me dolió”, comentó.