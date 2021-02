Foto:Kendall Jenner lanza su nueva marca de tequila: 818/ Referencia

La modelo estadounidense Kendall Jenner anunció, a través de su cuenta de Instagram, que en breve pondrá en el mercado su propia marca de tequila bajo el nombre de “818”, en sus modalidades de tequila blanco, reposado y añejo, con la que espera poder ganar mucho dinero.

A través de una serie de imágenes y videos, la hermana menor de Kim Kardashian señaló esta marca de tequila es el resultado de un viaje que efectuó durante cuatro años, en donde tuvieron que hacer decenas de pruebas y varios viajes a la destilería ubicada en Jalisco, en México para lograr el sabor que deseaba.

De ahí que Kendall Jenner manifestó que su tequila ha entrado a varios concursos de forma anónima y ha ganado por la calidad de su sabor y textura, por lo que refirió, considera que está listo para que el mundo lo pruebe, por lo que espera lanzarlo pronto a la venta a la brevedad.

La socialité explicó que 818 es el Tequila que tanto ella como sus personas cercanas han estado tomando durante el último año y que por a consideración de los implicados, la bebida está lista para ser lanzada al mercado, aunque aún no dio fecha de venta ni donde se podrá comprar.

Después del anuncio, sus hermanas mostraron su apoyo, por un lado Kylie Jenner manifestó que ella había sido testigo del amor que Kendall puso para crear 818 y que a su parecer, es el mejor tequila, mientras que Kim Kardashian remarcó su orgullo y dijo que uno no puede cansar de probar 818 ya que puedes tomar shots todo el día.

La integrante de Keeping Up with the Kardashians compartió que su tequila 818 añejo ganó el trofeo del presidente con una puntuación de 96 puntos en el Spirits Challenge en donde fue galardonado como el mejor sabor de 2020 junto con Tequila Ocho, con un precio promedio de 59.99 dólares, algo así como mil 200 pesos mexicanos.

Con esta información, la modelo Kendall Jenner remarcó que su tequila se ha posicionado en el gusto de la gente por su sabor y su aroma, ya que ofrece aromas terrosos de pino y frutos amarillos mezclados con vainilla, con un toque de azúcar morena, sirope de vainilla y canela picante.

Línea de licor

Asimismo, el tequila tiene un toque de agave tostado que se nota al final y se queda por largo tiempo con un toque dulce, además de su textura rick que recubre el paladar, por lo que espera que ahora que el tequila ha ganado prestigio por sí solo, pueda ser fácilmente colocado en el mercado.

Y aunque por ahora no hay más detalles de cuándo saldrá a la venta, la empresaria Kendall Jenner se encuentra muy feliz y orgullosa celebrando el próximo lanzamiento de su línea de licor, el cual seguramente será todo un éxito, como todo lo que la familia Kardashian-Jenner lanza al mercado.