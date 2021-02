¡Vicente Fernández fue acosado en su juventud por una mujer mayor! / www.semana.com

Han sido tiempos especialmente difíciles para Vicente Fernández, pues además de padecer la situación de la pandemia que mantiene al mundo en vilo por la incertidumbre financiera y social que representa, el cantante de rancheras se ha posicionado en medio de la polémica por diversas acusaciones en su contra.

El llamado charro de Huentitán ha sido señalado en las redes sociales por un par de admiradoras, quienes denunciaron que el famoso cantante vernáculo les realizó tocamientos indebidos cuando se acercaron a él en plan de fans para retratarse a su lado. Dichos videos se hicieron virales y desataron una ola de críticas contra el intérprete que este miércoles 17 de febrero cumplirá sus 81 años.

Y aunque el veterano cantante ofreció una aclaración de los sucedido en una entrevista que brindó a su ex nuera, la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien le aseguró que no había sido su intención propasarse con las jovencitas, sino que todo se debió a un malentendido y que sería incapaz de cometer un acto contra la integridad de sus fanáticas, lo cierto es que gran parte del público no se quedó muy satisfecha con las declaraciones de don Vicente.

Aunado a este escándalo, también surgió la acusación de la cantante Lupita Castro, quien declaró ante los medios que fue víctima de violación por parte del patriarca de la dinastía Fernández hace cuatro décadas, cuando ella tenía 17 años y trabajaba con él.

Tras darse a conocer esta información y luego de que Vicente Fernández Junior declarara que Lupita debería interponer una querella legal en contra del cantante en vez de estar declarando en los medios, la agraviada contó que la demanda no es algo que esté en sus planes, pues para ella sería una situación muy desgastante.

Lupita Castro aseguró que cuando tenía 17 años fue violentada sexualmente por el cantante ranchero (Foto: Archivo)

“Imagínense hacer un proceso, ¿cuántos años tardaría?, el dinero y el desgaste no nada más para nosotros, para nuestras familias. Esa es mi decisión, es muy mía. Imagínense 40 años para pensar esto, créanme que estoy haciendo lo que tengo que hacer”, así lo dijo Lupita en una entrevista para Venga la alegría.

Ante este panorama, ahora se retomó una antigua entrevista que deja ver que Vicente Fernández también vivió en carne propia el acoso sexual por parte de una mujer para la que trabajó en su juventud.

Fue en 2012 cuando Vicente confesó al programa Sal y pimienta de la cadena Univisión que la jefa que tuvo en 1963, María de Jesús Chavarín, lo abordó invasivamente, invitación que el cantante tuvo que rechazar. La anécdota data de cuando el charro comenzó a cantar en el restaurante El amanecer tapatío, de la Ciudad de México, época en que ya estaba comprometido en matrimonio con Cuquita Abarca.

“Era una señora llamada Chuy. Una vez, acabando de cantar, me dijo: ‘Vete a bañar, te espero aquí. La vamos a pasar muy bien’. Le dije: ‘¡Cómo cree que la voy a tomar en serio! Usted es la patrona, y yo solamente un gato”, contó el cantante, quien aseguró que dos años después de rechazar la oferta de la señora fue despedido del lugar.

Vicente contó, según la información retomada por la revista TVyNovelas, que años después, ya cuando el cantante de Estos celos era famoso, aquella mujer acudió a verlo actuar en múltiples presentaciones en el interior de la República. Pero como una especie de venganza, Vicente le pedía a su público que le otorgara un aplauso a María de Jesús por haberlo apoyado al inicio de su carrera.

“Me fue a ver varias veces, y siempre pedía un aplauso para ella. Decía que ella me había impulsado para que mi carrera comenzara”, aseguró el cantante, quien finalmente expuso que aunque estaba agradecido por el apoyo que tuvo de su entonces jefa, jamás olvidó el acoso que presuntamente vivió.

Este pasaje no fue el único acoso que vivió Chente, pues según consta en el libro autobiográfico Pero sigo siendo el rey, editado en 2013, el cantante recibió una mordida en un glúteo: “Una vez una admiradora me mordió una tepalcuana”, se lee en una página del libro publicado por Editorial Televisa.