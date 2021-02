Aislinn Derbez sobre Mauricio Ochmann: "Lo amo y siempre lo amaré" / MILENIO

A casi un año de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la hija de Eugenio se refirió a su ex pareja durante un capítulo de su podcast La Magia del Caos.

"Amo al papá de mi hija con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé. De hecho, cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar que decíamos 'es que tú vas para acá, yo voy para acá, tú crees esto y yo creo esto'", compartió la estrella de La Casa de las Flores al final del programa.

En su emisión, Aislinn tuvo como invitado al coach de vida colombiano Santiago Molano, con quien habló de diversos aspectos en las relaciones amorosas, como las etapas del enamoramiento, el chantaje en las parejas, entre otros temas.

Derbez aseguró que ella y su ex pareja tuvieron diferencias ideológicas que impidieron que la relación continuara. "No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama, cosas terribles y claro que no.

Te puede interesar: ¡Se acabó! Alexis Ayala y Fernanda López anuncian fin del matrimonio

"Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes", aseguró.

Aislinn y Mauricio se casaron en 2016 y dos años después dieron la bienvenida a su hija Kailani. Tras casi seis años de relación, el 12 de marzo de 2020, Aislinn anunció su separación a través de redes.

"Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esta reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder", escribió entonces Derbez.