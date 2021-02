La fuerte revelación de abuso que hizo Yuri en redes / El Intranews

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Yuri se animó a hablar sobre un hecho que marcó su niñez.

La artista mexicana reveló que a la edad de 7 años sufrió abuso sexual por un sujeto que terminó en la cárcel tras su delito.

Yuri contó que su padre siempre le habló abiertamente del cuidado de su cuerpo y que nadie debería tocarlo. El consejo le sirvió para detectar cuando un hombre se le acercó con engaños para abusar de ella.

“Mi papá era doctor y era así un consultorio largo, y en la parte de atrás donde él hacía sus curaciones para los enfermos que venían con algún problema y equis. Yo estaba ahí haciendo unos algodones y metiéndolos a la cosita de alcohol”, contó.

“Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: hijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted”, añadió Yuri, quien recordó que el sujeto la empezó a tocar y ella reaccionó a tiempo.

“Y de ahí, ya que me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, comentó.

Asimismo, Yuri recalcó que sus padres siempre le hablaron de los peligros y el abuso sexual.

“Siempre me dijeron: usted vale, mi amor, con o sin hombre usted vale, así que usted ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted, porque ese hombre que abusa y le pega, le grita y la trata como animalito no es para usted, usted es una princesa”, expresó la cantante.