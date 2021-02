"Amo mi anillo": Irina Baeva responde a criticas sobre su compromiso con Soto / Milenio

Son días de gran ilusión para Irina Baeva, pues si en lo profesional todo marcha sobre ruedas, en lo sentimental las cosas también van de maravilla, tras su reciente compromiso con Gabriel Soto.

Orgullosa de la historia que ambos han escrito, la actriz no ha dudado en hablar a corazón abierto sobre cómo vive este instante, más allá de lo que puedan opinar algunas personas, como aquellas que hicieron comentarios sobre el anillo que el galán le entregó cuando este le pidió que se casara con él.

De manera contundente, la intérprete dejó clara su postura e hizo énfasis en la importancia que tiene el amor por encima del valor o el tamaño de una joya, algo que asegura su padre también comentó con ella.

Irina se mostró transparente al hablar de los acontecimientos en torno a su situación amorosa, esto durante una charla con Mara Patricia Castañeda, quien tocó el tema de la reacción que tuvieron algunas personas al percatarse del tamaño del anillo que le entregó Gabriel.

“Más bien siento que finalmente un anillo es lo que simboliza, para empezar, y para mí por ejemplo, yo me acuerdo del momento en que lo quisimos compartir con mis papás… yo ni siquiera traía el anillo porque me quedó grande, entonces no me quedaba, lo teníamos que mandar a arreglar y estábamos con la cajita y todo… y yo les estaba enseñando…”, recordó la actriz, visiblemente emocionada de evocar ese momento.

La estrella también reveló que Gabriel fue insistente al pedirle que compartiera una importante aclaración con sus progenitores, por lo que de inmediato accedió.

“Luego me dice (Gabriel): ‘Dile a tu papá, que pues la pandemia, pero que yo te quería dar un anillo más grande’… Cuando yo se lo digo… la reacción de mi papá, se pone a llorar, y me dice: ‘Eso no es lo importante. Lo importante no es ni el diamante, ni el anillo, lo importante es el amor que se tienen’…”, recordó Baeva, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas a lo largo de la conmovedora plática.

Eso sí, Irina dijo sentirse plena y enteramente feliz por todo lo que ahora vive, defendiendo su amor por Gabriel y reiterando lo significativo que ha sido para ella el anillo que el galán de telenovelas le dio, más allá de su tamaño, forma o valor.

“Verlos a ellos llorar (a mis padres), y este momento tan bonito en la playa, romántico, que se hinca el hombre a quien tú amas y te dice: ‘¿Te quieres casar conmigo?’, qué más da el tamaño del anillo. Aparte me encanta, yo lo amo a él y amo mi anillo y de verdad se me hace totalmente fuera del lugar, se me hace muy superficial…”, afirmó.

¿Qué comentó Gabriel sobre el anillo?

En días pasados, el protagonista de Te acuerdas de mí concedió una entrevista para la portada digital de HOLA! USA, en la que se refirió al tema de la sortija, siendo muy puntual en su postura, de a misma manera en que lo ha hecho su futura esposa.

“Al respecto, creo un par de cosas: primero, que el tamaño no tiene absolutamente nada que ver, aquí lo que importa es el tamaño del amor. Segundo, la gente que dice que un anillo más grande y demás, la verdad es que pienso que es pura superficialidad y materialismo. La tercera es que yo creí que un anillo de esa índole, entre más discreto y más sencillo en ese sentido es mucho más elegante…”, reveló en intérprete, quien está muy ilusionado por el rumbo que ha tomado su vida.