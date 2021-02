Lyn May confiesa que desenterró a uno de sus maridos ¿para que? / Noticias Venezuela

Hay revuelo en redes sociales luego de que una famosa actriz y vedette mexicana confesara en una entrevista que desenterró a uno de sus maridos para acostarse con él.

En el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Lyn May, nacida en Acapulco, Guerrero, contó que vivió momentos muy difíciles de superar tras la muerte de uno de sus esposos, el restaurantero Antonio Chi, en 2008.

El periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó: “¿lo desenterraste cuando se murió y te acostabas con él?”, a lo que ella inmediatamente respondió: “sí, lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo, me decía ‘no lo vas a dejar descansar’".

La vida amorosa y sexual de May siempre ha estado en el lente de los medios por sus polémicas declaraciones. En la conversación recordó, entre otras, sus romances con el actor Manuel Gómez Valdés Castillo, conocido popularmente como ‘El Loco Valdés’, el cineasta Guillermo Calderón - con quien también estuvo casada - y el cantante Manolo Muñoz, pero fue su escabrosa confesión la que le dio la vuelta al mundo.

Te puede interesar: ¡Natalia Jiménez se declara en bancarrota!

“Yo no lo soltaba, era mi pareja, viví 25 años con él, un matrimonio de 25 años. No lo quería dejar ir, lo quería… En las noches mi madre me decía: ‘hija, déjalo descansar, déjalo que se vaya’, yo decía no, no lo voy a dejar ir, hasta que un día mi mamá me convenció”, aseguró.

Puntualizó que, aunque Guillermo Calderón fue el amor de su vida, "el más caballero, el que me dio mi lugar", Chi fue el único hombre con el que se casó por la iglesia, “por todas las leyes, porque fue un gran hombre”.