Ex de Britney Spears rompió su silencio acerca de la tutela de la cantante

En el marco de la salida del documental de Hulu, “Framing Britney Spears”, poca gente del círculo cercano de la cantante se ha pronunciado al respecto.

No obstante, Kevin Federline, ex esposo de Spears y padre de sus dos hijos, decidió romper su silencio.

A través de su abogado, Mark Vincent Kaplan, el bailarín explicó a E! News que él no tiene nada que ver con que la cantante y sus abogados hayan pedido la remoción del padre de la cantante como su tutor. Sin embargo, el también rapero elogió el trabajo que la actual tutora ha hecho por su ex esposa.

“Kevin no tiene nada que ver con que Britney y sus abogados soliciten la destitución de Jamie como curador. Se ha mantenido al margen de los problemas de tutela. Cree que Jodi Montgomery ha hecho un trabajo admirable y no tiene otra posición que declarar con respecto a la tutela”, expresó Kaplan.

Los hijos de Kevin Federline y Britney Spears consiguieron una orden de restricción en contra de su abuelo (Foto: AP)

El letrado también expresó que su cliente tiene una buena relación con sus hijos Sean de 15 años de edad y Jayden de 14.

“[Sus hijos] están muy bien y Kevin disfruta viéndolos crecer y evolucionar”, declaró el legista. En cuanto al reciente reportaje de la plataforma de streaming, Kaplan explicó que Federline “no tiene idea de si los niños están al tanto del documental”.

De acuerdo con el portal de noticias, Federline y Spears acordaron una separación de custodia sobre sus dos hijos del 70% para el también DJ y del 30% para la intérprete. Según lo que Kaplan le reveló al sitio, es que ambas partes se encuentran bien con este acuerdo.

“Kevin disfruta al máximo de la custodia que tiene. Ambas partes están trabajando bien en el intercambio de custodia”, agregó.

Por otro lado, Jamie no se ha podido acercar a sus nietos desde 2019, después de una supuesta disputa entre Jamie y Sean, en la que el padre de la cantante le puso las manos encima al adolescente de entonces 13 años. Fuentes policiales le dijeron a TMZ que el presunto incidente ocurrió el 24 de agosto.

A pesar de que el adolescente no tenía heridas visibles, Federline consiguió una orden de restricción en contra del abuelo. Kaplan le reportó a E! News que la orden se ha cumplido en todo momento.

Pero, mientras Federline se ha mantenido al margen de todo, quien decidió ser más claro acerca de este tema, fue el actual novio de Spears, Sam Asghari.

De acuerdo al abogado de Federline, la orden de restricción no se ha violado (Foto: Archivo)

Asghari de 27 años, criticó a Jamie Spears, por “tratar de controlar” su relación con la estrella en una publicación explosiva de Instagram.

“Es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos”, declaró Sam Asghari en la red social. “En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”.

El modelo, quien rara vez es tan franco sobre su relación con la estrella del pop, agregó que “no entrará en detalles” sobre lo que lo llevó a hablar porque “siempre he respetado nuestra propia privacidad”. Sin embargo, el actor nacido en Irán concluyó: “Pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad”.

Horas antes, Asghari había enviado un mensaje a los fans de la cantante que han quedado conmocionados tras ver el documental de Hulu.

“Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”, expresó en un comunicado a la revista People.