Circula foto de Camila Fernández en su baby shower

Camila Fernández sigue dando de qué hablar, y es que ya había dejado con la boca abierta a sus seguidores luego de que anunciara que se encuentra esperando un bebé. Informador. mx

La hija de Alejandro Fernández realizó una pequeña reunión en donde sus amigas más cercanas y su hermana América estuvieron presentes para festejar la llegada de su primogénita quien tendrá a lado de su esposo, Francisco Barba.

La imagen que pudo rescatar Nelssie Carrillo, se puede ver a las nietas de Vicente Fernández muy sonrientes y otras dos personas más que lucen contentas al tocar la pancita de la también cantante.

Hay que recordar que Camila también fue duramente cuestionada cuando celebró su boda en plena pandemia y pese a los cuidados que la familia llevó durante la misa celebrada en Zapopan a la cual el cantante de "La ley del monte" no acudió para no contagiarse del coronavirus, la gente no lo perdonó.

En su cuenta de Instagram, Camila también compartió a sus seguidores su más reciente tema musical que se titula "Mi luz", el cual y por obvias razones le dedica a su pequeña y a la felicidad por convertirse en madre.

En el ojo del huracán

En este arranque de año la familia Fernández ha estado en el ojo del huracán debido al video que se filtró a redes sociales en donde Vicente Fernández se ve tocando el pecho de una joven, quien junto a su familia le pidió una foto del recuerdo.

Dicho material fue cuestionado por mucha gente entre ellos grupos feministas que al ver tal actitud del cantante de "Por tu maldito amor" y "Mujeres divinas" lo señalaron como acosador sexual, macho, entre otras cosas.

Esto hizo que Chente abriera la puerta de su rancho, Los Tres Potrillos, a la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde se disculpa por esta acción al decir que nunca fue su intención tocarle el seno a la muchacha y se justificó que lo que él trató de hacer es poner su mano abajo, pero por el poco espacio que tenía, ya no lo pudo hacer.