Dayanara Torres habla de su esperado regreso a la pantalla chica

Dayanara Torres regresa a la pantalla chica en Premio Lo Nuestro. La ex Miss Universo puertorriqueña será una de las animadoras de la alfombra magenta "Noche de Estrellas" de la gala musical, que se trasmitirá por Univision el 18 de febrero a las 7 p.m.

La exjueza de ¡Mira Quién Baila! reveló a People en Español: "Volver otra vez a la televisión me llena de mucho orgullo. No podría estar más contenta".

Después de un año alejada de las cámaras, estará acompañada en este nuevo reto del presentador cubano Raúl De Molina de El gordo y la flaca (Univision). "Obviamente por lo de COVID se tienen que tomar muchas medidas de precaución, de salud, va a ser un red carpet diferente. No hay público, se va a ser para la televisión, pero sí van a estar los artistas, se van a hacer las entrevistas con la misma emoción", cuenta la sobreviviente de cáncer de piel, de 46 años.

"No podemos bajar la guardia, especialmente yo que tengo el sistema inmunológico comprometido".

Sin duda lucirá deslumbrante. "Todavía no he visto ni siquiera lo que me voy a poner", cuenta risueña, pero cuenta con la ayuda de la estilista colombiana Irma Martínez para escoger su look. Su maquillista será la experta Claudia Betancourt para esta gran noche. "Confío mucho en su talento", dice la también actriz, modelo y empresaria. "Fue en mis veintes cuando yo hacía entrevistas cuando vivía en Filipinas y esta es la primera vez que voy a estar haciendo un red carpet para Latinoamérica", añade ilusionada.

También desea volver a la actuación. "Me fascinan las series o las películas de época", confiesa. "Me fascinaría, sería ideal para mí, ese sería mi sueño: poder estar en una serie de televisión o película así del pasado".

Sus hijos Cristian y Ryan son sus dos grandes amores. "Se me ha hecho un poquito fuerte, él está en Nueva York", dice sobre su hijo mayor, Cristian, de 20 años, quien estudia en la Gran Manzana. "Aunque ha venido, estuvo aquí en Navidad. Llega y está haciendo cuarentena en otro lugar para entonces poder verme. Él vela mucho por mi salud. Esta última vez cuando regresó a Nueva York me dio mucho sentimiento".

Sus hijos —con el cantante Marc Anthony— son su mayor orgullo. "Están grandísimos. Yo desde pequeña siempre supe que iba a tener varones, lo sabía dentro de mí. Me encantaba la idea de ser mamá de niños. Me disfruto a mis sobrinas, pero me encanta ser esa mamá que los lleva al soccer y a todos los deportes. A esos niños yo los adoro, tienen un corazón increíble. Saber que los crié y que todo lo que aprendían y cómo son y cómo respetan a la mujer viene por mí, porque están conmigo todo el tiempo, así los crié", cuenta sobre sus retoños, a quienes ha criado como mamá soltera. "Verlos como están ahora de grandes es mi trofeo".