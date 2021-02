¿La abuela de Thalía está secuestrada por Laura Zapata? / Univision

Así es, todo parece indicar que recientemente la cantante y actriz mexicana Thalía ha recibido una advertencia, pues aseguran que Laura Zapata tiene secuestrada a su abuelita, algo que ha sorprendido bastante y tiene a todos con los pelos de punta.

La controversia en relación con la denuncia que la actriz Laura Zapata interpuso contra el asilo en donde aún se encuentra su abuelita Eva Mange continúa.

Después de darse a conocer que los familiares de los demás residentes de la casa de retiro Le Grand estaban inconformes por la forma en que actuó la villana de las telenovelas, ahora es Ernesto Cisneros, vocero de los antes mencionados, quien aprovechó los micrófonos del programa matutino Hoy para mandarle una advertencia a Thalía.

Luego de que Cisneros asegurara que Zapata hizo un escándalo del mal estado de salud en que se encuentra su abuela porque está acostumbrada a vivir de esa forma, no dudó en pedirle un favor a la esposa de Tommy Mottola.

"Thalía, en nombre de los 53 residentes y nosotros los familiares, te pedimos de la manera más respetuosa y encarecida, que ya por favor, ya que tú eres la que pagas la renta y el sustento de tu abuelita, que por favor ya hables con tu hermana y le pidas que ya nos deje en paz por favor, que se salga de ahí, tiene secuestrada a tu abuelita, hazlo por ella y nuestros 53 demás residentes que están ahí”.

A pesar de que la famosa cantante se ha pronunciado preocupada por el estado de salud de Doña Eva Mange, cabe señalar que hasta este momento la cantante ha sido muy hermética con relación al proceso legal que interpuso su hermana en este caso, por lo que se desconoce cuál será la reacción de la cantante ante este señalamiento.

Por otro lado, durante una entrevista para medio nacional, Jessica de Jesús Martínez enfermera a cargo de sus cuidados, se defendió argumentando que actuó bajo las órdenes de Laura Zapata, quién le insistía en que dejara comer "sola" a Mange.

"La señora Laura decía que ella sola comiera, pero a veces yo le daba de comer en la boca; era tenerla a ella bien, que no se resfriara, acostarla, que escuchara su rosario. Era más bien como una cuidadora. Regresé para aclarar las cosas porque no se me hace justo que yo sea la mala".

"Tengo más de 50 mil pesos en cosas personales adentro de Le Grand y no me las quieren devolver cuando ya di mi declaración y el MP me dijo ‘vete’, porque confirmaron que las heridas de la señora no fueron hechas por mí”, aseveró.

Luego en otra entrevista, la cuidadora también asegura que Laura habría dado instrucciones específicas sobre el cuidado de Doña Eva, que podrían causarle problemas en su salud e higiene.

"Un pañal diario con incontinencia urinaria no es suficiente, en alimentos no eran suficientes. Yo nunca vi que la señora Laura la maltrataba, pero si quería dormir ella quería que la tuviéramos despierta, cuando yo declaré esto de que usaba solo un pañal la señora por indicación de Laura Zapata, me dijeron que sí era maltrato, pero yo solo seguí indicaciones”.

Y aunque la actriz tenía información puntual sobre la salud de su abuelita, ella tardaba mucho en contestar, algunas veces respondía con una llamada y otras Doña Eva no quería hablar con ella porque afectaba su estado de ánimo.

Es lamentable por lo que esta pasando Doña Eva, pues por desgracia será un tanto complicada saber quien es el que está diciendo la verdad, pero solo queda esperar que las cosas se arreglen lo más pronto posible por la salud de ella.