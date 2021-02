"Me disculpo": Mane de la Parra admite su error con la comunidad LGBT / Yahoo Finanzas

Aunque su intención nunca fue ofender a la comunidad LGBTQ, Mane de la Parra quiso ofrecer recientemente una disculpa pública a todas las personas que se sintieron ofendidas tras malinterpretarse una grabación en vídeo que compartió en la popular plataforma TikTok.

"Hubo gente [a la] que ofendió y ahí es donde sí me importa, [a] la gente que ofendí les pido una disculpa porque la verdad nunca en mi vida he hecho nada para agredir a nadie ni nunca lo haría, no soy así; sin embargo, si así pasó les pido una disculpa porque desde el fondo de mi corazón yo lo único que siempre he querido dar y siempre he dado es cariño y amor para toda la gente", expresó el actor y cantante mexicano ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

Tras la polémica generada por un video en TikTok , el actor y cantante Mane de la Parra se disculpa con la comunidad LGBTQ : "Nunca en mi vida he hecho nada para agredir a nadie" 👍👏😍❤️ pic.twitter.com/dj0sAuMx8p — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) February 5, 2021

"A veces las redes sociales justamente son interpretadas de una manera en las que no iba por ahí, pero de la misma manera un abrazo, un beso a toda la gente, a los que no se ofendieron y a los que se ofendieron también una disculpa, no iba por ahí", agregó de la Parra.

A pesar de no ser miembro de ella, Mane siempre ha expresado su apoyo público a la comunidad LGBTQ, como dejó claro el año pasado durante su participación en el exitoso programa ¿Quién es la máscara?, donde una vez más el cantante aprovechó el potente altavoz que le otorga la popularidad que tiene para llevar un mensaje inclusivo al público.

"La gente sabe quien soy, la gente sabe donde está en mi corazón y creo que no hay que darle mucha más bola a esto porque nada más es hacer mal rollo donde no hay", aseveró.

En el terreno profesional, Mane graba actualmente en México ¿Qué le pasa a mi familia?, el nuevo melodrama con toques de comedia de Televisa que se estrenará el 22 de febrero en México.

En esta historia que encabeza junto a Eva Cedeño el actor interpreta a Patricio Iturbide, el director de una de las empresas de moda y calzado más importantes de México. Su vida toma un gran giro al conocer a Regina, quien lo llevará a vivir una historia de amor muy singular.