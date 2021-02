No quiere nada: Fan acosada por Vicente Fernández rechaza disculpas / Milenio

A unas semanas de que se viralizó el primer video de Vicente Fernández tocando de manera inapropiada a una de sus fanáticas, la joven rompió el silencio y aseguró que la disculpa ofrecida por el intérprete de regional mexicano no es suficiente para ella, quien no busca ni una compensación de cualquier tipo ni exposición mediática.

Según la joven, no se siente contenta con el pronunciamiento del “Charro de Huentitán” porque lo que dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda fue para los medios de comunicación y no para las chicas afectadas y que han evidenciado la conducta inapropiada.

“Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”, destacó la joven que viralizó el primer video en una entrevista transmitida por Despierta América y en cortesía con Primer Impacto.

La joven, que no reveló su nombre real, recordó cómo fue capturado el video que evidencia al cantante mexicano: “No nos dimos cuenta hasta que estábamos viendo las fotos en el teléfono y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro”.

Añadió que ella hizo público el video en Instagram desde hace tres años, pero ahora que lo compartió en TikTok creció el escándalo.

La primera mujer en denunciar a Vicente Fernández aprovechó para enviarle un mensaje especial y dejó claro que no tiene intenciones de obtener alguna remuneración tras el escándalo.

“Que no haga estas cosas y que debe dar una disculpa sincera a nosotras, a las mujeres que tocó”, comentó.

La cantante Alejandra Guzmán, invitada en el programa Despierta América, ofreció su punto de vista sobre el caso y aceptó que ella ha padecido momentos incómodos similares.

“A mí me han querido tomar foto y de repente se les va una manita, que por acá o por aquí, así que pudo ser un accidente, pero no sé, no estuve ahí”, comentó la rockera mexicana.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán defendió a la joven de los ataques y celebró que ahora esté alzando la voz para evidenciar la conducta inapropiada de la que fue víctima.

“Yo creo que no te debes callar si a ti te molestó o te agredió o te hizo sentir incómodo, porque hay veces en las que te hacen sentir incómodo y no es tu culpa y es bueno que lo digas para que no se lo hagan a otras personas y al final son cinco chavas”, concluyó la intérprete de Verano peligroso o Hey Güera.

La joven ya se había pronunciado en sus redes sociales, donde contó cómo se sintió tras ver las imágenes, sentir invadido su espacio íntimo y recibir cientos de ataques por la denuncia que hizo.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”, explicó la fanática en TikTok

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, concluyó.

Algunos días después, el “Charro de Huentitán” rompió el silencio y respondió a la polémica a través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, reconoció el intérprete.

“No recuerdo, eran muchísimas gentes (con las que me tomé fotos), yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, continuó Vicente desde su rancho en Guadalajara, Jalisco, y ya con lágrimas en los ojos.