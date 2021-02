¿Miley Cyrus, eres tú? Laura León agradece a fans por compararla con la cantante / El Diario de Hoy

¿Te imaginas a La Tesorito cantando a todo pulmón 'I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love' mientras se balancea en una bola de concreto y se oye una cumbia de fondo? Pues los fans de Laura León no dejaron dudas de que la cantante de We Cant Stop podría tener un cierto parecido con la intérprete de Suavecito.

Luego del cambio de estilo de Miley Cyrus a un look más retro, los fans de Laura León, mejor conocida como La Tesorito, notaron un cierto parecido con la cantante estadunidense, quien en su último sencillo cantó con la modelo Dua Lipa.

En redes sociales, Laura León agradeció a sus fans por las comparaciones recibidas tras la nueva imagen de la intérprete de Midnight Sky en sus redes sociales y le mandó abrazos a su adorada Miley Cyrus.

Un abrazo a mi adorada @MileyCyrus y gracias a todos los fans por compararme con esta reina tan grande de la música 😘

Dios los bendiga mis tesoritos 🙏💋 pic.twitter.com/N1NogKeoSe — Laura León Oficial (@LauraLeonOF) February 2, 2021

"Un abrazo a mi adorada Miley Cyrus y gracias a todos los fans por compararme con esta reina tan grande de la música. Dios los bendiga, mis tesoritos", escribió Laura León en Twitter, junto con una imagen de la cantante estadunidense.

Te puede interesar: ¿Qué le hicieron? Demi Moore parece otra con su cambio de rostro

Pero no quedó todo ahí, algunos fans de Laura León le propusieron versionar en español Wrecking Ball al ritmo de un mega cumbión "que sólo tú sabes hacer".

En otros comentarios, algunos de sus seguidores tuvieron otras curiosas peticiones: le pidieron al SuperBowl que aún estaban a tiempo para contratarla para el mediotiempo del espectáculo deportivo "para que se arme el fiestón".