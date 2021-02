Michelle Renaud y Danilo Carrera revelan los motivos de su separación / mx.hola.com

Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaron su separación a finales de enero con un breve mensajes en sus redes sociales.

Ahora, los actores, quienes iniciaron su romance en 2019, regresaron a sus redes sociales para desmentir los rumores que se desataron en torno a su relación y aclarar los motivos por los que decidieron terminar, pues afirmaron con lágrimas en los ojos que están "en tiempos diferentes".

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz mexicana aclaró que la razón por la que decidieron oficializar su ruptura se debe a sus deseos de volver a ser madre, pues señaló que Danilo Carrera aún no quiere formar una familia.

"De verdad nos amamos... y estoy súper agradecida con él, pero platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita, tenemos la misma edad, tenemos 32 años", señaló Michelle Renaud con lágrimas en los ojos.

Los actores, quienes continúan grabando juntos la telenovela Quererlo todo, señalaron que aún mantienen una excelente relación, pero van por caminos distintos.

"Estoy en edad de hacerlo y ya estoy adelantada en procesos... tengo un hijo, yo quiero ya otro hijo pronto. Yo quiero una familia. Dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos", dijo.

Danilo Carrera asegura que aún siguen amándose

El actor ecuatoriano señaló que tal vez si tuviera 35 o 36 años ya pensaría en comenzar a formar una familia, pero considera que aún no está en el momento indicado para tener hijos.

"También me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor, o sea. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez es la manera de cerrar la puerta, pero dejar la ventana abierta", señaló Carrera.

Más adelante, Michelle Renaud comentó que quiere volver a quedar embarazada porque quiere que su hijo, Marcelo, tenga un hermano, pero que la diferencia de edad no sea tan grande.

"Es súper importante el amor en una relación que creo que nos sobra, la complicidad nos sobra (...) Pero, el problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si tengo otro hijo, me gustaría que no se llevaran tanto (...) y si me espero a sus tiempos, en cuatro años Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación de edad", reconoció.