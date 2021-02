Actor de “Salvados por la campana” fallece a los 44 años por cáncer / El Planeta

Tras dar a conocer en enero que se le había diagnosticado un cáncer en estado avanzado, Dustin Diamond, conocido por el papel de Screech en la serie Save by the Bell, falleció este lunes a los 44 años.

"Nos entristece confirmar el fallecimiento de Dustin Diamond el lunes 1 de febrero de 2021 debido a un carcinoma" confirmó a People el representante de Diamond. "El cáncer maligno se extendió rápidamente por todo su sistema. Dustin no sufrió. Por eso estamos agradecidos".

Diamond fue hospitalizado a principios de enero en Florida después de sentir un dolor en su cuerpo y una sensación de malestar, informó TMZ.

Tras recibir el diagnóstico, el actor dio a conocer a través de un amigo que tenía dos deseos por cumplir antes de morir: conocer a su ídolo Justin Chancellor, de la banda Metallica Tool, y visitar la atracción de Star Wars de Disney World en Florida, según reportó el diario británico The Sun.

Luego de su salto a la fama con su papel en Save by the Bell, donde interpretó el papel de mejor amigo y compañero del protagonista, Diamond apareció regularmente en la prensa por situaciones no relacionadas con su profesión.

En 2001 se declaró en quiebra y ocho años después publicó un controversial libro en el que pintó una imagen poco halagadora de sus compañeros en la serie y en el que cuenta supuestas sórdidas aventuras detrás de los focos. Entre otras cosas, afirmó haber tenido relaciones sexuales con miles de mujeres.

En 2014 fue arrestado por su participación en una pelea en un bar de Wisconsin en la que supuestamente apuñaló a otro cliente en la axila con una navaja.