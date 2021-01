Famoso estilista asegura que Shakira y Paulina Rubio son "agarradas" / Metrópoli Abierta

Bien dicen por ahí que quienes más dinero tienen, son las personas que menos gustan de gastarlo, y tratan la mayoría de las veces de obtener descuentos en sus compras, y al parecer, esto es lo que le sucedió a Gilberto Febles, con Shakira y Paulina Rubio.

Aunque parezca mentira, todo parece indicar que a las cantantes Paulina Rubio y Shakira les costaba pagar para mantener impecables y hermosas sus largas y onduladas cabelleras, en palabras de el afamado estilista de Hollywood, Gilberto Febles, reveló detalles del desencuentro que tuvo en su tiempo con ambas famosas, cuando le pidieron rebaja por su trabajo con el argumento de que otros cobraban mucho menos.

El especialista en extensiones de cabello contó en una entrevista con el reconocido programa de espectáculos mexicano “Ventaneando”, su experiencia trabajando con la querida Shaki y “La chica Dorada”.

Resulta ser que, en una ocasión, la cantante colombiana solicitó los espléndidos servicios capilares del reconocido estilista hollywoodense, y al finalizar el mismo, Shakira se negó a pagar el monto que él estaba cobrando por su fabuloso trabajo siendo una de las grandes del entretenimiento.

"Ni Shakira, ni su papá querían pagar, armó un show, querían pagar 500 dólares, decían que eso cobraban en MTV por peinarla, pero yo ponía extensiones, además de peinar por eso cobraba más", afirmó Febles, quien no se encontraba, ni se encuentra dispuesto a regalar su trabajo.

Cabe mencionar que esta mala experiencia con la intérprete de caderas sinceras, fue hace aproximadamente 15 años, cuando la cantante gozaba de plena efervescencia de su carrera musical, y del mismo modo, cuando recordó el hecho, Febles también aseguró que, a Shakira, no le gustaba dejar propina.

Por otra parte, en relación con Paulina Rubio, reconocida como “La chica Dorada”, el experto en cambios de estilo, mencionó que en una oportunidad la madre de Paulina solicitó su servicio ante una emergencia por un mal trabajo que le habían realizado a la cantante con anterioridad, quien se mostró desesperada y le urgía que le arreglaran su dorada melena.

Primero trató de convencerlas de que la llevaran a su salón, pues el trabaja ahí, pero estaba en tan mal estado el cabello de Rubio que preferían que él asistiera a su casa, y finalmente accedió.

"Cuando llegué a su casa, vi que le habían hecho una porquería en el cabello, un pelo que ella había pagado barato, y yo le ofrecí un buen trabajo por 1.600 dólares, por más cantidad de pelo, pero ella se negó a pagar", contó Febles, afirmando que se trataba de una enorme cantidad de dinero por un trabajo en el cabello.

Del mismo modo, Gilberto explicó que lo máximo que ofrecieron fueron 400 dólares y no querían gastar más, “Por eso es el problema que tiene, le dije, si quiere seguir pagando esa cantidad, que siga con el que está y me fui”, narró el famoso peluquero, haciendo referencia a que, por pagar poco, no le harán un trabajo como el que busca, de la mejor calidad.

Cabe mencionar que Gilberto Febles es reconocido en el territorio mexicano y estadounidense por colocar las mejores extensiones de cabello natural, así como también, peinarlas y darles un tratamiento fabuloso para que parezca cabello real.

Del mismo modo lo hace con la colocación de todo tipo de pelucas y peluquines, para clientes que tienen problemas de crecimiento, o han padecido de alguna enfermedad que los ha dejado sin cabello.