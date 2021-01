Esta fue la reacción de Kimberly Loaiza al ver lastimado a JD Pantoja / Nueva Mujer

La Lindura Mayor Kimberly Loaiza seguramente estuvo sumamente preocupada por su esposo Juan de Dios Pantoja quien hace poco tuvo un enfrentamiento con un acosador de Tiktok, por medio de un video que compartió se mostraba la reacción que había tenido por lo sucedido.

Desde hace algunos años que la pareja conformada por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se vuelve tendencia constantemente en redes sociales, hoy en día hasta han llegado a ser noticia nacional por algunas situaciones que han vivido, la más sonada fue la de principio de año del 2020 de la que todo mundo se enteró.

Sin duda alguna el nombre de ambos tanto juntos como separados es sinónimo de tendencia y éxito, sin embargo quien lleva la batuta (por así decirlo) en cuanto a reconocimiento, éxito y popularidad es Kimberly Loaiza, quien a pesar de que de manera individual es mucho más famosa que su esposo él no duda en ningún momento en apoyarla y sentirse orgulloso de los logros que ha tenido.

Muy a pesar de que en sus videos Kimberly Loaiza suele ser una joven bastante activa, alegre y con demasiada energía fuera de cámaras hay quienes afirman que es mucho más tranquila, sin embargo no por ello cuando alguno de sus fanáticos se la llega a encontrar en público ella los saluda y convive un poco con ellos, este es uno de los tantos motivos por los cuales sus admiradores la quieren mucho, cariño que por supuesto es recíproco por parte de ella.

El video del que te mencionamos en un principio Kimberly Loaiza lo compartió en su cuenta de Tiktok, en donde también es toda una celebridad, como bien sabes Juan de Dios Pantoja tuvo que ser sometido a una cirugía en su muñeca debido a que tuvo un fuerte enfrentamiento con un acosador que había estado hablando de más, no solamente de su esposa sino también de otras personalidades del medio e incluso de su hija Kima.

Aunque el youtuber admitió que lo que hizo no estaba bien y que nadie lo debía tomar como ejemplo a seguir, pues estaba consciente de que "la justicia por su propia mano" no debe aplicarse, su justificación fue su familia y otras mujeres influencers y que además ninguna autoridad había hecho al respecto, también se publicó un video en donde se muestra el proceso de lo ocurrido en donde al final tuvo que ir al hospital en donde le revelaron la noticia de que debían incrustarle algunos clavos.

"Estoy nerviosa pero se que todo saldrá bien, te amo mi amor, gracias por estar ahí para nosotras y defendernos siempre", descripción del video de Kim.

En el video de Tiktok aparece Kimberly Loaiza a un lado de otro video de Juan de Dios en donde se levanta de la cama y comienza a bailar un poco, manteniendo ese humo que siempre lo ha caracterizado, por su parte Kim Loaiza está usando unos lentes oscuros bastante grandes, se le ve preocupada por la situación de su esposo de la que afortunadamente ya pasó todo pero en su momento de seguro fue bastante estresante.

El video de Juan de Dios Pantoja se hizo viral de inmediato sobre todo en Twitter, en donde muchos de los internautas aplaudían sus acciones y otros simplemente no coincidían en sus métodos pero estaban de acuerdo en que la persona acosadora debía recibir su merecido como debía.

Serán seis semanas las que tendrá que tener los clavos en su muñeca, pero no todo terminará ahí debido a que tendrá que hacer terapia durante tres a seis meses para recuperar la movilidad correcta de su mano, afortunadamente no pasó a mayores, en cuanto a la persona que acosaba a influencers con su Tiktok, esperamos que no repita sus errores.