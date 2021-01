Cierran asilo donde sufría maltrato la abuela de Thalía y Laura Zapata / Infobae

Tras detectar anomalías sanitarias suspenden y aseguran el asilo Le Grand Senior Living, donde se encuentra doña Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, quien ayer denunció más maltratos hacia su abuelita.



Recordemos que ayer por la mañana, Laura Zapata y Thalía denunciaron más maltratos hacia su abuela, quien no recibió sus medicamentos y pasó una mala noche, entre dolores y malestares físicos.

Sin medicamentos ni instrumentos, el maltrato fue denunciado por la actriz a través de redes sociales.

Asilo clausurado

“No entiendo x que en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta que se siente mal?Paso la noche en 1 grito del dolor y todo x que “Tienen que mandarnos un email solicitándolo”. Por favor, en ocasiones se reacciona x amor! No le hagan daño!”.



Aunado a dicha información, diversos medios de comunicación se dieron cita a las afueras de la casa de retiro, donde llegaron las autoridades correspondientes a inspeccionar todo el lugar.

Te puede interesar: Chiquis recibe mensajes de odio luego de publicar polémico video en redes

Como consecuencia, Le Grand Senior Living ha sido suspendido y asegurado, por supuestas anomalías sanitarias. A raíz del caso de doña Eva, otras familias de algunos huéspedes han denunciado malos tratos por parte del personal médico que labora ahí.

Por último, vecinos que prefirieron dejar su identidad en el anonimato, aseguraron en entrevista para el programa 'Ventaneando' que el personal de dicha casa de retiro organiza fiestas todos los fines de semana, en las cuales despotrican sobre los huéspedes de la tercera edad.