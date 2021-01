Vicente Fernández en "llanto" se disculpa por polémica con sus fans/ Telemundo

Ya son varios días en los que el nombre de Vicente Fernández ha estado en boca de todos y es que en las redes sociales comenzó a circular un video, en el que el cantante fue exhibido mientras pone su mano en uno de los senos de una fan.

Estas imágenes provocaron todo tipo de reacciones, incluso, la joven que fue agredida dio su versión de los hechos y aprovechó para llamar “pervertido” al Charro de Huentintán, además de señalar que se sintió violentada.

Pero fue ahora el papá de los Potrillos quien por fin salió a dar su versión de los hechos y en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, narró lo que pasó aquel día, pues recordemos que este clip data de 2017.

“Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano primero en el estómago, subí la mano y cuando la subo tomaron la foto, pero nunca lo hice así (gesto de querer agarrarle los pechos), no, no, no, si algo tengo es respetar al público pero sí quiero pedir una gran disculpa a todos los medios que me han tratado muy bien en toda mi carrera y reconozco que hice mal o no sé si fue bromeando”, comenzó diciendo Don Chente.

Y el legendario artista agregó, “No sé, no me acuerdo, era muchísima gente y como te digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó”.

Además de decir, “Yo doy la disculpa, pero que me demanden, yo meto también abogados, cómo te diría, y para las otras dos que dicen que salieron ni sé cómo eran, eran segundos que posaban para la foto, desde ese día que salió eso yo no he vuelto a ver la televisión más que películas”.

En la entrevista, subida a YouTube, Vicente enfatizó en que no era fácil hablar del tema, porque ni se acordaba de las personas que lo señalaron, y cuando Mara le preguntó si quería decirle algo a la gente, él contestó con una canción que dice “Los sigo queriendo, los sigo extrañando”, pero en ese momento la estrella de la música mexicana no pudo aguantar y soltó algunas lágrimas, a lo que Mara le dijo unas palabras de apoyo.