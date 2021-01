¡Escándalo! Así fue la pelea de Juan de Dios Pantoja contra acosador / El Tiempo

De seguro ya sabes que Juan de Dios Pantoja tuvo que ser sometido a cirugía debido a que se quebró dos huesos de su mano, esto debido a un enfrentamiento que tuvo con un acosador de Tiktok, ¡Todo quedó grabado en video!

Desde hace unos días e intérprete de "Bye bye" junto a su esposa Kimberly Loaiza compartió su descontento debido a ciertos comentarios que una persona estuvo haciendo en su cuenta de Tiktok e incluso en su Instagram se encuentra como "acosador" además de su nombre, esta persona comenzó a hacer varios comentarios sexuaIizándo a varias personalidades de Internet como youtubers y tiktokers incluidas Kim Loaiza y Mont Pantoja prima de Juan de Dios.

Sin embargo la molestia no paró solamente ahí sino que este individuo no quedando conforme con mencionar que "iría por la cintura de Kimberly Loaiza" tuvo que agregar un comentario que para muchos fue lo que despertó la ira de amigos y familiares de JD Pantoja, pues esta persona mencionó que también "iría por Kima" hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza de apenas un año seis meses.

El encargado de compartir el video del enfrentamiento fue uno de los mejores amigos de Juan de Dios Pantoja conocido como "El Super Trucha", el mencionado video se publicó este 26 de enero y lleva por título "JD Pantoja encarando al acosador", en su propio canal El Super Trucha.

"Tendrá un carácter fuerte el Juan, pero a este tipo de personas se le tiene que poner un ALTO! Ojalá y antes lo hubieran enfrentado! Me da asco este hombre y es lo menos que se merecía. Dice “QUERÍA SER FAMOSO - perdóname Juan, eres mi IDOLO” WTF???? Que lo lleven a curarse, en serio", escribieron.

De inmediato el video comenzó a hacerse viral sobre todo porque también se muestra su ida al hospital, en un principio se les puede ver que están sumamente tranquilos hablando sobre lo sucedido, Juan de Dios Pantoja admite que lo que hará está mal, y que no deberían de tomarlo como ejemplo que está consciente de lo que hace no es como debería de solucionarse sin embargo menciona que a esta persona no le han hecho nada a pesar de que ya lo habían denunciado en varias ocasiones.

En el video se puede apreciar todo el proceso y también se distingue el momento en que terminó con sus nudillos lastimados, la persona acosadora iba al lado de su hija a quien en ningún momento se le faltó al respeto.

Se alcanza a distinguir que comienza a pedir perdón antes de que Juan de Dios Pantoja se acerque a él, posteriormente lo hace grabarse con un celular pidiendo disculpas mismo videos que se compartió posteriormente en las historias del Instagram del propio JD, luego de que se retiran se puede ver que el youtuber estaba conmocionado se puede escuchar en su voz.

Luego de unos minutos en el video hacen mención que irían al hospital porque Juan de Dios no podía mover una parte de su mano, ya estando en el consultorio le dicen que se lastimó y que necesita cirugía historias que compartió también en su Instagram informando a sus seguidores.

Algo que mencionó Juan de Dios que es quizá lo que más le dolió de dicho enfrentamiento es el hecho de que su bebé nacerá dentro de unas semanas y no podrá cargarlo como él quisiera, esto porque deberá permanecer 6 semanas con los clavos en su muñeca y posteriormente tendrá que hacer terapia durante 3 a 6 meses para recuperar la adecuada movilidad de su mano.

Lo único que mencionó casi al final del video fue que mencionó a sus fans que no debería pelearse que no era bueno porque las consecuencias podrían ser malas como ocurrió en su propio caso.