Señalan de abusador al hijo de la presentadora Martha Figueroa

Una usuaria de redes sociales acusó a Alejandro Vaca Figueroa, hijo de la presentadora Martha Figueroa, de haber abusado de ella en una fiesta cuando tenía 17 años.

La joven, identificada como @AnaFloreess en Twitter, expuso su caso luego de la polémica que se formó por los comentarios que Figueroa y su compañera, la conductora Andrea Legarreta, compartieron respecto a las acusaciones de violación que la influencer Nath Campos hizo en contra del youtuber Rix.

En un programa matutino de entrevistas, Figueroa y Legarreta cuestionaron las acciones de Campos, quien contó que fue abusada sexualmente por Rix después de que él la llevara a su casa, en estado de ebriedad, tras haber estado juntos en una fiesta.

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. https://t.co/JANB8yKw3H — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él“, escribió @AnaFloreess.

“Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta. Llegando me ofrecieron un vaso con alcohol; me lo tomé, y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola, tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás”.

La mujer dijo que nunca supo qué fue lo que sucedió durante el tiempo en que se encontró inconsciente; indicó que la reunión tuvo lugar en un departamento vacío, propiedad de Vaca Figueroa, en el que se encontraban los dos y otros dos amigos de él.

Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en twitter y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde el aceptaba que “se habían pasado de verga”. La señora Martha me amenazó para que borrara todo. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

“Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en Twitter, y hasta subí screens (capturas de pantalla) de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde él aceptaba que ‘se habían pasado'”, añadió.

“La señora Martha me amenazó para que borrara todo. En fin, ya no es un tema que me afecte ni nada, sólo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video este y escucharla hablar así”.

La usuaria indicó que los sucesos ocurrieron hace 10 años, y que fue hace seis que decidió relatar lo que vivió, aunque lo eliminó tiempo después porque sintió miedo.

“Ahora ya no tengo miedo, pero no es algo que quiera revivir. Como les dije arriba, saqué el tema porque vi el video de HOY y me revolvió los sentimientos. Me dio muchísimo coraje y me acordé de todo”, se lee en otras publicaciones.

Como les dije arriba, saqué el tema porque vi el video de HOY y me revolvió los sentimientos, me dio muchísimo coraje y me acordé de todo.



No me interesa buscar venganza, fama(?), ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 26, 2021

“No me interesa buscar venganza, fama, ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió. Me han llegado un par de DMs (mensajes privados) de niñas contándome situaciones de violencia física y psicológica que vivieron con este ‘hombre’. Tristísimo”.

Ni Figueroa ni su hijo han hecho comentarios al respecto hasta ahora, aunque varios internautas han apoyado a @AnaFloreess y han criticado a la presentadora y a Alejandro por no dar la cara y enfrentar las acusaciones.