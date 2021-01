Este familiar de los reyes de España finalmente "salió del clóset" / Vanity Fair

Una vez más, la Casa Real española, y concretamente sus reyes, Letizia y Felipe VI, vuelven a estar en el punto de mira por las fuertes revelaciones de un familiar muy cercano a la pareja.

Se trata de Carla Vigo, la sobrina de la reina, hija de su hermana Erika Ortiz Rocasolano. La joven de 20 años acaba de compartir en sus redes cuál es su orientación sexual al ser preguntada directamente por uno de sus seguidores.

Carla, que se encuentra viviendo en Alemana, inició un juego de pregunta respuesta llamado Verdadero o falso donde le cuestionaron sobre sus preferencias: "¿Eres hetero?".

Sin ningún reparo, la joven no omitió la pregunta y prefirió aclarar las dudas a los interesados. "Falso, soy bi", contestó en sus historias de Instagram.

La respuesta ha sido una de las noticias de la semana, no por el hecho en sí, sino por tratarse de la sobrina directa. No es la primera vez que Carla provoca un fuerte revuelo por sus publicaciones.

Hace unos días la prensa española se hacía eco del gigantesco tatuaje que Carla se hacía en el brazo con la imagen de un tigre. "Espectacular", escribía.

Carla es una amante del arte y por eso ha decidido marcharse a estudiar al país vecino, donde su intención es cursar estudios en esta disciplina. En su perfil de redes, donde ya cuenta con alrededor de 15 seguidores, se define a sí misma como bailarina.

La joven y su tía Letizia no mantienen una relación muy estrecha y así lo hizo saber hace un año en un programa de la televisión de su país, Viva la vida. "No me siento como ellos", dijo sobre la entrada en la realeza de su tía.

Ella prefiere llevar una vida sencilla sin que le afecte el rol de su familia y así lo demuestra en sus redes donde derrocha alegría y felicidad cuando está con sus amigos y rodeada de naturaleza.