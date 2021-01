León Larregui: eliminan su cuenta de Twitter tras fuerte polémica / Yahoo

Larregui escribió en un tuit que la vacuna "es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico"

La cuenta de Twitter de León Larregui fue eliminada por la plataforma después de una publicación que hizo donde desinforma y promueve no vacunarse contra el COVID-19 porque es una "faceta de control".

En la red social el cantante señaló que "hay tratamientos; tecnología crispr no es segura aun, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico".

¿Qué escribió León Larregui en Twitter?

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aun, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta del control, de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí... pero es la verdad", escribió Larregui en su cuenta de Twitter y se desató la polémica; algunos a favor pero la mayoría en contra y comenzó a recibir una lluvia de críticas. Informador. mx

El tuit de inmediato generó reacciones por parte de los usuarios, sin embargo la cuenta del vocalista de Zoé fue eliminada por hacer una declaración falsa sobre la vacuna.

Minutos después la cuenta de @LeonBenLarregui desapareció sin más y los mismos usuarios aseguraban que fue por una acción que el mismo Twitter habría tomado, pues el cantante difundió información que iría en contra de las reglas de la red social, pues su argumento podría ser considerado incluso como fake news; tal y como pasó recientemente con la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Twitter Seguro

Recientemente la red social Twitter actualizó sus condiciones de uso sobre los temas de la pandemia de COVID-19 y la vacunación y señalaron que "ampliaremos la política y es posible que solicitemos a las personas que remuevan los Tweets que presentan narrativas dañinas, falsas o engañosas sobre las vacunas COVID-19".

Algunas de las restricciones son:

Reclamos falsos que sugieren que las inmunizaciones y las vacunas se utilizan para causar daño intencionalmente o controlar poblaciones, incluidas las declaraciones sobre vacunas que contemplan una conspiración de manera deliberada.

Declaraciones falsas que han sido ampliamente desacreditadas sobre los impactos o efectos adversos de recibir vacunas.

Afirmaciones falsas de que COVID-19 no es real o no es grave y, por lo tanto, las vacunas son innecesarias.