¡No pierde tiempo! Marjorie de Sousa planea boda e hijos con su nuevo galán

Feliz de la vida se encuentra Marjorie de Sousa, de 40 años, ya que aunque ha mantenido en total discreción su noviazgo con el empresario Vicente Uribe, nos enteramos de que su relación ya es tan formal, que éste le propuso matrimonio y ella aceptó, y ya hasta viven juntos. Una amiga de la actriz contó más sobre cómo va esta relación:



¿Cómo se encuentra Marjorie?

“Dedicada a su hijo y a su pareja, viviendo en Acapulco y disfrutando del rico clima de allá, desde que se mudó en agosto pasado”.



¿Por qué cambió de lugar de residencia?

“Por su pareja, el empresario Vicente Uribe, quien ya radicaba allá, le propuso que se fuera a vivir con él”.



¿Cuánto tiempo llevan de relación?

“Casi nueve meses, desde mayo del año pasado”.

¿Cómo se conocieron?

“Él la quería como imagen de uno de sus negocios y ahí se conocieron. Fue flechazo a primera vista por parte de Vicente, quien quedó prendado de ella y la fue conquistando con su galantería y detalles de joyas y regalos costosos, ya que él es un hombre millonario”.



En diciembre pasado que se supo de esta relación, se dijo que él estaba casado...

“Sí, eso se dijo en un programa (Chisme No Like); sin embargo, días después, el mismo Vicente viajó a Estados Unidos donde se hace tal emisión para desmentirlo, llevó su acta de divorcio donde quedaba constatado que él ya no estaba casado desde marzo de 2019, por lo que cuando Marjorie llegó a su vida, él ya estaba soltero”.

Fue sorpresivo que él hiciera eso...

“Sí, sobre todo porque la propia Marjorie se ha negado a dejarse ver con él y tampoco ha hablado de esa relación. Cuando se dio este escándalo, su publicista, Alberto Gómez, confirmó el noviazgo, pero la misma Marjorie no ha dicho ni pío”.



¿Por qué?

“Marjorie tiene una imagen muy odiada por la mayoría del público, la ven como una madre desalmada que alejó a su hijo de su padre, Julián Gil; entonces consideró que en lugar de que la gente la felicite, sólo le reprocharían su nueva relación, por eso no ha querido decir nada, pero con el escándalo, sí tuvo que aceptarla por medio de su publicista”.

Y Vicente también la reconoció...

“Pero no porque quisieran decirlo, sino que Marjorie se sintió muy preocupada de que dijeran que se había metido en un matrimonio, y antes de que la gente tuviera más armas para atacarla, le suplicó a Vicente que él diera la cara y mostrara que ya estaba divorciado”.

Después de esto, ¿qué ha pasado?

“Están de lo más enamorados y felices, tanto, que han decidido dar un paso muy importante en su relación”.



¿A qué te refieres?

“A finales del año pasado, Vicente organizó una cena muy romántica para ambos y, en medio de ella, le propuso matrimonio”.



¿Qué contestó Marjorie?

“Se puso a llorar de la emoción y le contestó que sí, que es el amor de su vida y que quiere envejecer con él; incluso, desde noviembre pasado ya habían tomado la decisión de no cuidarse, Marjorie está muy entusiasmada con la idea de ser mamá de nuevo”.

¿En serio?

“Sí, ella siempre quiso tener una familia numerosa y Vicente le ha dicho que quisiera tener un hijo con ella, están encantados de la vida con esa posibilidad”.





¿Para cuándo tienen planeada la boda?

“En cualquier momento nos dan la sorpresa de que ya hasta se casaron; Marjorie me ha dicho que por la pandemia, igual y hacían una ceremonia muy íntima y ya, y cuando pase la situación sanitaria, hacer una fiesta en grande con la familia y todos sus amigos”.



Ella ya estuvo casada...

“Sí, en 2004 con el actor venezolano Ricardo Álamo, pero sólo duraron dos años juntos, ya que en ese momento ella le dio prioridad a su carrera; él sólo trabajaba en Venezuela, donde vivían, pero a Marjorie le surgía trabajo en Estados Unidos, México y Colombia, y no quiso quedarse allá”.



Con lo de la nueva boda y el embarazo, ¿tiene planes de volver a la tele?

“Pues ella eso ha querido, pero está tan quemada con la gente y el público la rechaza tanto, que por ahora no se ha concretado una oferta, y como ya tiene casi marido millonario, ni le preocupa”.

¿Cómo va su pleito con Julián Gil?

“Pues después de que él perdió la patria potestad, ya no ha habido más movimiento, Marjorie consiguió lo que quería y está feliz de darle una figura paterna a su hijo. De hecho, desde que comenzó a vivir con Vicente, le decía a su niño que le dijera ‘papá’”.

¿Y sí lo hace?

“Pues ya lo logró, el niño ya le dice ‘papá’ a Vicente y Marjorie desea de esta manera anular a Julián de la vida de su hijo, aunque éste ha dicho que cuando su pequeño sea más grande, lo buscará y le explicará cómo su madre los separó, aunque eso ahorita a Marjorie ni le preocupa realmente”.



Esto de la boda, ¿crees que Marjorie lo haga público?

“Lo dudo, te digo que ni fotos sube con él a sus redes sociales, está totalmente reservada; seguramente lo negará o lo venderá a una revista estadounidense a la que da todas las exclusivas, pero es un hecho que le pidieron matrimonio y que no tarda en venir un nuevo bebé en camino”, concluyó la amiga de la actriz.