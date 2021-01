Juan de Dios Pantoja pelea por Kimberly y termina en el hospital / Eonline

Juan de Dios Pantoja terminó en el hospital tras pelearse a golpes con un hombre que lleva tiempo acosando a su prima Mont Pantoja y a su esposa Kimberly Loaiza.

El hombre, que responde al apodo de ‘El acosador de los TikTokers’, aceptó en redes sociales que había sido golpeado por el influencer; “no voy a llorar, porque como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, y él muy bien por defender a su familia y no voy a chillar. No los voy a engañar”, confesó el hombre quien además mostró los golpes que le propinó el cantante.

De acuerdo con Gerardo Escareño para su canal de YouTube “Vaya, Vaya”, ‘El acosador de TikTokers’ es conocido por hacerse fotos con influencers conocidos y posteriormente acudía a su cuenta de TikTok para confesar su amor por alguna it girl famosa.

No sólo eso, en los clips que graba para la red social china, el hombre asegura que de encontrarse de nuevo con las chicas, tendrá como reto agarrarles la cintura, robarles un beso… y varias acciones que pueden considerarse como un claro acoso sexual.

Pese a que TikTok le ha cerrado varias cuentas, el hombre sigue creando nuevas y no deja de acosar a las famosas, entre ellas a Mont Pantoja, a quien lleva un tiempo molestando a través de las redes sociales. Con frases como; “eres la más hermosa”, “cuando te encuentre te voy a tomar de la cintura”, y demás frases que incomodaron a la prima de Juan de Dios Pantoja.

Ante las constantes muestras de acoso, el hombre acosador aseguró en un clip posterior que también iba tras Kimberly Loaiza y la hija de Juan de Dios Pantoja; “unidad de Tik Tok, Juan de Dios Pantoja quiere defender lo indefendible, pues voy por ti, voy por tu hija y voy por todos, Kimberly Loaiza, voy por esa cintura”; fue la amenazante frase que el sujeto emitió en su red social.

Juan de Dios Pantoja tiene pelea con un TikToker que ya desde hace tiempo ha estado acosando a su prima Mont Pantoja y a la mismísima Kimberly Loaiza entre otras Tiktokers.



Decidió tomar venganza por mano propia y después de esta pelea, terminó con 2 dedos quebrados. pic.twitter.com/frrN74zThy — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 25, 2021

La situación alertó de inmediato a Juan de Dios Pantoja, quien este fin de semana y en compañía de sus amigos se encararon con el sujeto que está acosando a su prima, esposa e hija.

En el acto, el famoso golpeó al sujeto acosador, pero como consecuencia se fracturó dos huesos como el mismo influencer lo contó en sus redes sociales; “pues con la novedad de que me quebré dos huesos. No lo puedo creer. No se preocupen. Todo bien, me van a operar, a hacer una cirugía, me van a poner unos clavitos”, expresó el cantante.

Por su parte, el acosador también confirmó en redes sociales que recibió una golpiza por parte de Juan de Dios Pantoja; “no los voy a engañar. Sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes. No es fake. No es como lo del Rey Grupero. La mano con la que está enyesado Juan de Dios no es con la que me pegó es con la otra, pero de todas maneras sí fue real. Ahí está”, expresó el sujeto.