Foto: Eiza González elimina uno de sus tatuajes más conocidos/ Telemundo

Eiza González es una de las celebridades que tiene mucho amor por los tatuajes y siempre lo ha dejado en claro. Desde que era muy chica, la actriz comenzó a coleccionar algunos diseños en tinta, los cuales presumía y se sentía muy orgullosa. Sin embargo, con el paso del tiempo y con algunas experiencias vividas, algunos de esos tattoos dejaron de tener un significado especial para ella, motivo por el que decidió quitarse uno que otro.

Justo como el que lucía en el pie izquierdo hasta hace unos días, Eiza se hizo ese tattoo durante su adolescencia y actualmente se dio cuenta que ya no le gustaba, razón por la que portó por desaparecerlo.

La mexicana de 30 años compartió una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, en los que mostró parte del proceso al que se sometió. Además, sobre las imágenes, confesó parte de las razones. "Como dijo Phil Collins: Think Twice", escribió la famosa sobre uno de sus clips, haciendo referencia al single del cantante británico ‘Another Day in Paradise’.

En otra historia, la artista entró en más en detalles y reveló que el tatuaje se lo hizo cuando era aún más joven y en un momento en el que no estaba 100 por ciento convencida sobre el diseño y el significado que tenía, por lo que recomendó a sus followers, de una forma un tanto simpática, pensar muy bien todo antes de tomar una decisión de la que se puedan arrepentir en el futuro.

"De preferencia, no tomen y se hagan un tatuaje (al mismo tiempo) si son jóvenes", apuntó la celebridad y agregó un emoji carcajeándose y uno más llorando.

Recordemos que, en septiembre de 2019, Eiza compartió en su perfil el momento en el que se hizo uno de los tatuajes más significativos que se ha hecho, pues en él plasmó una frase muy inspiradora en la que habla del poder femenino.

La adquisición en tinta que se hizo en la muñeca izquierda se trató de una frase en manuscrito que decía, "She's a force to be reckoned with", que en español se traduce como, "Ella es una fuerza que merece ser tomada en cuenta".

Si bien no es la primera vez que González decide retirarse o cubrirse un diseño anterior de su piel. En julio de 2019, Eiza reveló que decidió quitarse uno de sus ellos debido a que se lo hizo mientras estaba enamorada de una persona, y aunque creyó que su tattoo se volvería parte de ella, a pesar de la ruptura, no fue así y decidió cubrirlo.

"Creía que sería como el tatuaje que Angelina Jolie se hizo cuando estaba con Billy Bob Thornton y que no me importaría seguir teniéndolo, aunque rompiéramos", reconoció en una entrevista al portal 'WhoWhatWear'. "Pero bueno, no fue así. Ya me he cansado de él", agregó Eiza reconociendo que estaba a punto de visitar su estudio de confianza para cubrirlo con un nuevo diseño.