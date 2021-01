Cansada de las críticas Chiquis Rivera presume sus estrías y celulitis

Foto: No ha sido el único mensaje que ha compartido referente a este incómodo tema/IG

La vida de Chiquis Rivera vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez no tiene nada que ver con sus relaciones personales ni su expareja, Lorenzo Méndez. La polémica parte de unas fotos en bikini de la artista en México tomadas por unos paparazzi.

Las imágenes, sin filtros ni photoshop, muestran el cuerpo y la belleza al natural de la cantante. Su publicación ha indignado a muchas personas que la han acusado de retocar todas sus fotos y no mostrar su cuerpo tal cual.

Cansada de las críticas, el trato vejatorio y los insultos, Chiquis decidió compartir su instantánea más al natural, luciendo un diminuto tanga y orgullosa de cómo se ve.

"Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones, ¡yo me amo, me acepto y me caigo muy bien, gracias a Dios!", escribía junto a la publicación en Instagram.

Vacaciones en Tulum

No ha sido el único mensaje que ha compartido referente a este incómodo tema. Cuando las imágenes de sus vacaciones en Tulum vieron la luz y las faltas de respeto contra ella se dispararon, Chiquis no se quedó callada y puso a todos en su lugar.

No es la primera vez que es objeto de tales ataques por su físico, está acostumbra a ello y sabe defenderse como nadie. Con su mensaje defiende la belleza de corazón y, sobre todo, resalta el respeto a las personas y sus decisiones de lucir y verse como mejor les parezca.