Karol Sevilla da positivo al Covid 19



La actriz y cantante Karol Sevilla empezó este 2021 llena de trabajo con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Tus besos", sin embargo el coronavirus llegó a su vida para ponerle una pausa. Informador. mx

La protagonista de la serie "Soy Luna" compartió este miércoles a través de una historia de Instagram que dio positivo al COVID-19.

"Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positiva en COVID-19 y pues estamos recuperándonos poco a poco!", escribió.

Los ‘Karolistas’ comenzaron a preocuparse y a tratar de investigar por qué Karol había estado tan ausente en Instagram, y finalmente, la actriz de ‘Soy Luna’ reveló la terrible razón.

Curiosamente en una fotografía en la que hace promoción a un producto para el cabello, Karol había escrito que se preparaba para ir de viaje.

Nuevo sencillo

Hasta ahora la cantante no ha dado más información de su estado ni de dónde pudo ser el contagio, mientras que en días previos se le vio compartir historias en las que hacía promoción de su sencillo.

Karol Sevilla, quien ha generado grandes éxitos con su estilo pop y baladas, se involucra por primera vez con el género urbano a través de su nueva interpretación titulada “Tus besos”.

“La música ha sido importante para todos especialmente en estos tiempos (el aislamiento por la pandemia), porque hay canciones que te hacen sentir sin importar el estado de ánimo en el que te encuentres; a mí me gusta hablar de temas que te hacen sentir parte de la vida de los demás, no me gusta hablar de temas como alcohol, drogas y sexo; soy más a la antigüita, por eso prefiero esas canciones donde los demás se puedan refugiar con un lindo mensaje”, destacó en entrevista.