¿Otro más? Eduardo Yáñez agrede al reportero de Venga la Alegría / Listín Diario

Tras sus conocidos arranques violentos del pasado, en uno de los cuales abofeteó a Francisco Fuentes, reportero en Estados Unidos, en un caso que incluso llegó hasta la corte, el actor Eduardo Yáñez ha vuelto a dar muestra de un comportamiento agresivo a un integrante de la prensa. Infobae

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el histrión fue interceptado por los reporteros, entre los cuales hubo alguien que desató la ira del actor de telenovelas.

Fue el periodista de Venga la Alegría Gabriel Cuevas quien recibió agresiones físicas y verbales por parte de Yáñez. Todo comenzó cuando el referido reportero le cuestionó al actor si había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela "Si nos dejan", proyecto que prepara Televisa, el cual será una nueva versión de la emblemática telenovela Mirada de mujer.

Esta pregunta de Cuevas, derivada de la información difundida por el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que Yáñez le habría “hecho el feo” a Minor y presuntamente pidió su salida del elenco, fue lo que hizo estallar al actor de 60 años, quien con un manotazo exigió a Gabriel Cuevas cuidar su proximidad a él: “La neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, explotó el actor contra el reportero que se encontraba a la misma distancia que el resto de los elementos de la prensa.

Visiblemente airado, Eduardo Yáñez intentó proseguir con las preguntas de los demás reporteros, no obstante volvió a insistir con el tema de la distancia al reportero del matutino de TV Azteca, quien se defendió argumentando que efectivamente estaba acatando la medida de sanidad recomendada.

“Con el señor yo nunca había tenido ningún inconveniente, siempre me daba entrevistas relajado. Yo creo que lo que le molestó fue la pregunta que le hice sobre la columna del periodista Alex Kaffie, fue lo que detonó. Las cosas subieron de tono porque en ningún momento me mostré como a él le gusta (intimidado), y en el momento en que él me quitó el micrófono yo lo noté muy sacado de sus casillas y yo le expliqué con mucha educación y con mucho temple que no estaba incumpliendo la sana distancia.

“Con un capítulo más…ojalá que se atienda, no es posible que siempre esté peleándose con el mundo por detalles tan insignificantes y más cuando le preguntas por un proyecto que está por grabar”, añadió Cuevas.