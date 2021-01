Foto: Legendario productor musical Phil Spector, muere en prisión/ Informador.MX

Phil Spector, legendario productor musical estadounidense, murió el sábado a los 81 años por "causas naturales", informó el Departamento de Penitenciarías de California este domingo.

Estaba desde 2009 en una prisión de California por el asesinato por el asesinato en segundo grado de la actriz Lana Clarkson, en 2003.

Spector introdujo métodos innovadores como el "muro de sonido", con una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock.

El excéntrico productor, incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1989, labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers.

Autopsia de Spector, pendiente

Spector está pendiente de autopsia para determinar la causa oficial de su muerte, señalaron las autoridades, aunque el portal de farándula TMZ señala que había padecido COVID-19 recientemente.

Fuentes con "conocimiento directo" dijeron a TMZ que Spector fue diagnosticado con coronavirus hace cuatro semanas y transferido a un hospital en el que su salud mejoró lo suficiente para que lo retornaran a su celda, pero poco después sufrió problemas respiratorios y tuvo que volver al centro de salud, donde falleció el sábado por la tarde.

¿Quién fue Phil Spector?

Procedente de una familia judía de El Bronx (Nueva York), Spector saltó a la fama en 1961 al frente de un trío vocal llamado los Teddy Bears, con el que llegó al número uno con "To know him is to love him", y luego puso en marcha su sello Philles Records para distribuir el sonido que tenía en su cabeza y quería plasmar en el estudio de grabación.

Se convirtió en un magnate musical a los 23 años y encadenó una serie de canciones a comienzos de los setenta con populares grupos "de chicas" de la época, entre ellos las Ronettes, con quienes grabó las famosas "Be my Baby" y "Baby I love you" y con cuya vocalista principal, Ronnie, contrajo un matrimonio que acabaría en divorcio en 1972.

El productor, músico y autor también completó y mezcló las cintas inacabadas de The Beatles para la edición final de "Let It Be" (1970), y dirigió la grabación del disco más vendido de los Ramones, "End of Century" (1980), mientras dejaba entrever su afición por las armas y su volátil carácter en los ambientes artísticos.

Spector protagonizó una legendaria carrera con decenas de grabaciones en las listas de éxitos y elevadas a la categoría de clásicos, pero en 2003 le puso punto y final la muerte de Clarkson, a la que hallaron muerta de un disparo en su casa horas después de que ambos salieran del club nocturno en el que ella trabajaba.

Tras un juicio anulado en 2007, en el segundo proceso quedó demostrado ante un tribunal californiano que Spector asesinó a la actriz de un disparo en la boca, por lo que en 2009 fue condenado a 19 años de prisión con máximo de cadena perpetua por asesinato en segundo grado.