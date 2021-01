Ben Affleck sobre su relación con JLo: "La gente era racista con ella"

Foto / Marie Claire

Han pasado casi dos décadas desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck rompieran su compromiso. Pero a día de hoy es imposible no recordar la revolución que formó esta pareja, una de las más perseguidas y fotografiadas por los paparazzi a comienzos de milenio.

Con la perspectiva de los años, el famoso actor y director ha rememorado una época que fue tan emocionante como dura por el acoso mediático que vivieron y que, de alguna manera, terminó acabando con su apasionada historia de amor.

Eso se sabía, lo que ha sido una sorpresa son sus declaraciones sobre cómo la gente trataba a su entonces pareja. "La gente era tan horrible con ella, sexista y racista. Cosas feas y malintencionadas se escribían sobre ella, hasta tal punto que si eso pasase hoy serías literalmente despedido por hacer algo así", expresó en el podcast Awards chatter de The Hollywod Reporter.

El oscarizado actor resaltó la admiración que siente hacia Jennifer y resaltó la mujer trabajadora y luchadora que sigue siendo a sus 50 años. "Ahora es respetada por el trabajo que ha hecho, de dónde vino, lo que ha conseguido, ¡como debe de ser!", añadió con orgullo.

La pareja llegó a ser conocida por el apelativo de Bennifer. No se hablaba de otra cosa. Tampoco ayudó que Ben participara en el video musical de la artista Jenny From the Block, en el que, de alguna manera, ironizaban sobre su vida y la persecución a la que estaban sometidos.

Eran el tema del momento, sobre todo porque Jennifer se acababa de separar del que fuera su marido, el bailarín Cris Judd. La relación entre la cantante y Ben llegó en un abrir y cerrar de ojos, al igual que su compromiso. Todo en el mismo año.

Finalmente su boda, prevista para el 2003, fue pospuesta y posteriormente cancelada a comienzos del 2004 casi con la misma rapidez con la que arrancó su romance. Actualmente ambos mantienen un bonito recuerdo y, sobre todo, un gran respeto el uno por el otro.