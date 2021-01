Dan por muerto a Chayanne en redes y su hija así lo desmiente / Canal RCN

El cantante Chayanne se convirtió en tendencia en redes sociales, en especial en Twitter, luego de que circularan un falso rumor en el que aseguraban que el artista había fallecido.

Debido a las masivas reacciones y especulaciones de miles de seguidores, su hija Isadora Sofía Figueroa desmintió indirectamente dicho rumor luego de compartir a través de su cuenta de Instagram un carrusel con algunas fotografías en medio de sus vacaciones, en las que deja ver al puertorriqueño.

Las instantáneas fueron tomadas en montañas de Colorado, Estados Unidos, donde se ven disfrutando de la nieve del lugar, apareciendo también Lorenzo Valentino, hijo del cantante.

Hija desmiente supuesta muerte de chayanne

“Trayendo el calor de Miami a Colorado”, escribió la joven en la descripción de la publicación en la que logró miles de “me gusta” y con la que demostró que la ausencia del artista en redes sociales ha sido porque ha estado disfrutando de su familia.

Te puede interesar: Dr. Dre metido en polémica por supuesta amenaza con pistola a su ex

Por su parte, el cantante no le ha prestado mucha atención a dicho rumor, pues no se ha pronunciado al respecto, siendo su última publicación en redes un saludo de “Feliz Navidad” para sus fanáticos el pasado 24 de diciembre.

Tras el revuelo que provocó la delicada especulación, algunos internautas han sacado provecho de ello, compartieron diversos memes sobre el tema.

“Se muere Chayanne y yo muero con él”, “me dijeron que Chayanne estaba muerto casi me dio algo, con eso no se juega”, “gente jodiendo con que Chayanne se murió... con eso no se jode, que la salud de nuestras mamás está en juego”, fueron algunas reacciones.

Rumores de que chayanne murio

Mi mamá: pic.twitter.com/F6nF8kNGFH — ᴮ ᴱ 𝙼 𝚊 𝚛 𝚒 𝚊 𝚗 𝚊 ⁷ ♡ (@marianacas141) January 14, 2021

Twitter: Chayanne se murió

Chayanne en su casa:

pic.twitter.com/k2xqyG2BwX — carolinna🛸 (@caritofzzt) January 14, 2021