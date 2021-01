Ninel Conde explota porque el FBI la investigará como "cómplice" de su esposo / Fútbol Radio Formula

Ninel Conde sigue dando de que hablar, pues no es novedad que la famosa presentadora de televisión se encuentre en la mira de los reflectores luego de las polémicas en las que se ha visto involucrada tras la ruptura con Giovanni Medina.

Ahora es Conde quien ha explotado luego de que no pudo ocultar su furia con los medios de comunicación recientemente durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Conde ha dejado en claro en diversas ocasiones que no le gusta dar mayor detalle de su vida privada, por lo que se presume que tuvo una boda intima con Larry Ramos.

Sin embargo, la famosa no pudo contenerse tras de ser cuestionada sobre los rumores en contra de su esposo Larry Ramos, mismas que indican que tiene sus cuentas congeladas en Estados Unidos, además de que ella está siendo investigada por el FBI como cómplice del colombiano.

Fue así que la cantante fue interrogada sobre esta situación con las autoridades norteamericanas, por lo que conde estalló y respondió:

“Ya te contesté esa pregunta, eso no es cierto, y no tengo nada qué aclarar, si quieres pasar a otra pregunta porque ya es como muy amarillista, sé que ese título te vende, pero pues ya, hay límite de las mentiras”.

Con respecto a su hijo

Cabe destacar, previo a este encuentro negativo con la prensa, Ninel se mostró un poco más accesible para hablar sobre su hijo y la información que surgió en sus pasadas vacaciones, donde se dijo que estuvo muy cerca del lugar donde estaba el niño con su padre, Giovanni Medina.

“No sé, es lo que dicen, yo no tengo conocimiento, no me consta… Son muchas cosas que yo tampoco comprendo, pero he decidido no hablar de cosas negativas, como ya lo dije, ya no quiero hablar de cosas que me lastiman, la gente se da cuenta, no es necesario que yo lo reitere, y de a pie a cuestiones de contra parte”.

Por otro lado, sobre la información que ha circulado recientemente de que su expareja abrirá una fundación que apoyará a niños y mujeres de escasos recursos, la también actriz dijo:

“No tengo comentarios, pues lo que tu opines yo I agree (estoy de acuerdo), como dicen en Estados Unidos. Ya no quiero generar pie a dimes y diretes”.