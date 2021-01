El mero chisme: Lucía Méndez cuenta por qué se dejó con Luis Miguel / Teletica.com

Lucía Méndez recordó algunos de los episodios que vivió durante su breve noviazgo con Luis Miguel. La actriz, de 65 años, mencionó que estuvieron juntos alrededor de cuatro meses, pero desde un inicio consideró que su relación con El Sol no era correcta debido a su diferencia de edad, además reveló los motivos por los que su romance llegó a su fin.

En una entrevista con Yordi Rosado, Lucía Méndez contó que todo comenzó durante un festival en Miami, en el que cantó a lado de Raúl Velasco. Al terminar el evento, Luis Miguel le hizo una visita inesperada en su cuarto de hotel en donde hablaron de Marcela Basteri, madre del cantante.

​​"Estaba en mi cuarto, me tocó la puerta y me dijo que estaba muy triste porque no sabía nada de su mamá la una de la mañana... iba de esmoquin con una botella en la mano, guapísimo. Yo en pijama con los pelos parados... pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito", contó Lucía Méndez.

Después de este encuentro en el que no hubo "ni un beso", Luis Miguel los famosos comenzó a cortejar a la actriz, quien mencionó que recibió varios regalos del cantante.

"Me empezó a buscar, a llamar, a pretender. Era muy esplendido; me daba regalos, pero algunos no los recibí (...) Era muy inteligente, muy maduro para sus 17 años y yo creo que él empezó a vivir muy temprano", señaló.

La actriz mencionó que "había mucha atracción", pero siempre pensó que su romance no estaba bien.

"Su mejor momento y mi mejor momento. Son besos que puedo dejar guardados. Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto", dijo.

Los motivos de su ruptura con 'El Sol' de México

La famosa señaló que Luis Miguel besaba "muy bien"; sin embargo, su relación terminó cuando ella conoció a Pedro Torres, con quien más tarde se casó. Mientras se divorciaba, Méndez contó que se reencontró con el cantante, quien le expresó su decepción.

"Conocí a Pedro y dejé a Micky (...) Sí, lo troné... pues cuando tenía 28 años me dijo de todo. Cuando me estaba divorciando de Pedro, me citó y me dijo de todo (...) Yo creo que definitivamente lo decepcioné", dijo.