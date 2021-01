¡De Acapulco Shore al altar! Mane y Jawy se comprometieron en Colombia /

La próxima temporada de Acapulco Shore podría retratar una boda muy especial para todos sus seguidores y es que Manelyk y Jawy se comprometieron en una fiesta exclusiva y muy lujosa realizada anoche en un hotel en Tatacoa, Colombia.

Aunque la reunión fue hecha para celebrar el cumpleaños de Manelyk, finalmente fue el escenario perfecto para que Jawy se arrodillara frente a ella y le pidiera matrimonio frente a muchos de sus amigos más cercanos, todos de las filas del exitoso reality show de MTV como Karime, Ignacia Michelson, Jey o Eduardo.

El “Mane Fest 2021″ se llevó a cabo en un hotel colombiano, el cual adecuó sus instalaciones para que los “aca shores” vivieran una experiencia espectacular a la luz de la luna y con una fiesta como las que acostumbran a realizar en sus diferentes aventuras.

Todos aparecieron con atuendos muy vaporosos para disfrutar de la lujosa velada, que concluyó con la pedida de mano más esperada a lo largo de la historia de Acapulco Shore.

Jawy Méndez le pide matrimonio a Manelyk en su fiesta de cumpleaños



¡Dijo que Sí! pic.twitter.com/Y14HJtwFfn — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 13, 2021

Tanto Manelik como sus invitados compartieron imágenes de su llegada al hotel colombiano y después del momento que marcará para siempre el cumpleaños de la influencer y empresaria.

Todos disfrutaban de la noche, cuando Jawy decidió abrazar a su novia y arrodillarse frente a ella para sorprenderla con el anillo y propuesta de matrimonio.

Mane alcanzó a preguntar “¿es una broma, no?”. Para segundos después comprobar las intenciones de su pareja y aceptar el idílico ofrecimiento.

Las imágenes del romántico momento en que Mane mostró su anillo de compromiso frente a sus invitados fueron compartidas en redes sociales y en cuestión de horas han llamado la atención entre todos los seguidores de Acapulco Shore, que ya esperan con ansia la boda de la pareja identificada como Mawy.

Te puede interesar: Mujeres acusan a Cristian Castro de violencia y éste cierra sus cuentas

Tras la propuesta, la pareja siguió compartiendo con sus amigos cercanos y Mane se mostró muy conmovida por la situación que vivió en su cumpleaños.

awy le dedicó unas palabras a su novia justo antes de su propuesta y dejó ver el gran amor que le profesa. “Aunque a partir de hoy las cosas no sean iguales ni vayan a ser iguales nunca jamás, quiero que sepas que te amo con todo, todo, todo mi corazón y te lo voy a demostrar”, confesó en sus historias de Instagram.

Mientras que Mane también compartió la buena noticia por el mismo medio: “Me dijo que era por mi cumpleaños, pero me engañó porque no sólo me dio la sorpresa de mi cumpleaños sino que...”, pronunció al presumir su anillo.

“Dijo que sí”, respondió muy feliz el afortunado novio.

El romance entre Mane y Jawy se popularizó en Acapulco Shore y pronto llegarán al altar como una de las parejas más queridas del reality show de MTV, además de tener su propio programa dedicado a su vida en conjunto.

Justo antes del estreno de este spin off, los enamorados tuvieron la oportunidad de confesar cómo es el amor que los ha unido a pesar de los escándalos.